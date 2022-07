Jennifer Lopez cumple 53 años en su luna de miel con un escote superorginal y un vestido fucsia muy tendencia

La actriz ha celebrado su cumpleaños en París durante su viaje de novios tras casarse en Las Vegas con Ben Affleck. Y su maleta es inspiradora y sinónimo de tendencia del verano 2022.

GALA FERNÁNDEZ

Sí, amigas, la vida de Jennifer Lopez cada vez se parece más a una comedia romántica: después de casarse por sorpresa en Las Vegas con Ben Affleck (recordemos: con quien ya estuvo a punto de pasar por el altar en 2003), ahora la pareja se encuentra de luna de miel en París, una de las ciudades más románticas del mundo y, también, una de las grandes capitales internacionales de la moda, por donde han sido vistos junto a los hijos de ambos.

En este contexto, no es ninguna sorpresa que las fotos que han captado los 'paparazzi' durante sus paseos hayan hecho saltar al mismo tiempo los medidores del amor y de las tendencias. Con lo que hemos visto hasta ahora, no cabe duda de que J.Lo ha llenado su maleta de vestidos ideales, pero parece que la diva se reservaba todavía un as en la manga para el día más especial de su viaje de novios, es decir, el de su 53 cumpleaños, celebrado este domingo 24 de julio.

¿Su elección? Un vestido que materializa el concepto de tendencia en el verano 2022: de color fucsia -el más repetido en alfombras rojas y 'street style' por obra y gracia de Valentino... y de Barbie- y con un escote invertido superoriginal, que, por cierto, ella defiende con sobresaliente. En realidad se trata de un escote multiposición que permite jugar con varias posibilidades; por ejemplo, ella lo ha lucido a modo de cuello 'halter' y la marca, por su parte, nos propone cruzar las cintas sobre el pecho antes de anudarlo en la nuca. Eso sí, en cualquiera de los dos casos, el resultado es impecable.

Además, llama la atención que, en un equipaje repleto de etiquetas de lujo (como Dior, Gucci, Dolce&Gabbana, Oscar de la Renta, Fendi...), la marca que firme esta pieza sea Reformation y todavía más que aún siga disponible en la web, tanto en ese color como en negro, por 310 euros. ¡Maravilla!

- La intensa vida sentimental de Jennifer Lopez: tres bodas y dos compromisos fallidos

- Los vestidos de novia que Jennifer Lopez escogió para su boda con Ben Affleck

Jennifer lo ha combinado con el bolso 'One Stud' de Valentino en el mismo rosa potente, unos zapatos de plataforma en color nude y tiras de PVC de la diseñadora Andrea Wazen, gafas de sol de Max Mara y un collar de la enseña Foundrae con diferentes medallas en tamaño XL. Nos encanta.