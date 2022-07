¿Elegante con poncho y deportivas? Katie Holmes demuestra que sí

La actriz ha llevado un conjunto de Chloé

Noelia Murillo

Hace ya mucho tiempo que el punto dejó de ser un tejido exclusivamente de invierno para formar parte de nuestro armario también durante las temporadas de menos frío. Han sido muchas las veces en que hemos insistido en que no es tanto el tipo de ropa que llevemos (lógicamente, con estos calores, siempre será la mejor opción la ropa de lino), sino la actitud con la que se lleven determinadas prendas que, si bien pueden no parecer exclusivas o elegantes en una percha, se transforman cuando las visten estrellas como Katie Holmes.

En los últimos meses, la actriz ha demostrado que lo que busca cuando realiza alguna de sus escasas apariciones públicas es, siempre, ir cómoda. Esto fue evidente en el estreno de su íultima película, 'Alone Together', donde fue acompañada de su nuevo novio, Bobby Wooten III, luciendo un vestido de crochet. A pesar de que en las alfombras rojas suelen tener mayor presencia los vestidos de fiesta o los trajes de chaqueta y pantalón, la protagonista de 'Batman Begings' cambió esta regla no escrita en el festival de cine TriBeCa.

Otra de sus apariciones más recientes y que, probablemente, se convierta en una de las más recordadas es la del peto sin mangas en color turquesa que llegó hace apenas unos días para pasear en plena ola de calor: cómodo, sencillo y acompañado por un detalle básico como es una camiseta blanca (en estos casos, también para presumir, en parte, de abdominales), así como por unas chanclas de lo más cómodas firmadas con Nike que, aunque no iban a juego con el resto de su propuesta, sí le añadían un toque rebelde y diferente al look.

Ahora la actriz ha desafiado las altas temperaturas con un conjunto firmado por Chloé que es una auténtica fantasía, a pesar de ser súper sencillo. Para acudir a la grabación del programa de televisión 'Good Morning America', la también actriz de 'Dawson crece' ha elegido un vestido de punto de cachemira con una especie de bufanda de tipo poncho a juego con la que, sin duda, nos ha recordado a aquella foto del cantante Lenny Kravitz con un bufandón infinito. Lo cierto es que debido al tipo de tejido, nadie podría decir que es lo más cómodo en pleno julio, pero teniendo en cuenta que este robado se produjo a primera hora de la mañana, podemos cambiar de opinión.

Para completar el estilismo, la también directora ha utilizado unas deportivas en color blanco con detalles mostaza con plataforma, fabricadas con materiales reciclados, también firmadas por Chloé. Su maquillaje, natural y destacando sus bonitos ojos azules, mientras que el pelo ha decidido llevarlo suelto. Asimismo, una vez más le ha dado su particular toque personal con el característico piercing de la nariz, un pequeño accesorio que no siempre deja a la vista. Como excepción, en este caso, recordamos su posado salvaje en la fiesta post Oscar.