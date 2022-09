Minitrenzas y chándal deluxe, el look de Cristina Pedroche en la Semana de la Moda de Nueva York

La presentadora ha sido una de las invitadas estrella al desfile de la nueva colección de Puma en la Gran Manzana.

Julia García

Hace unos días arrancaba en Nueva York una nueva edición de su Semana de la Moda con el triunfal regreso de Linda Evangelista a las pasarelas tras años apartada de ellas. Tras este pistoletazo de salida llegaba el turno del resto de firmas que van a ir presentando sus propuestas en la Gran Manzana, entre ellas la marca deportiva Puma, que ha querido contar esta vez entre sus invitadas a la que se ha convertido en una de sus mejores embajadoras: Cristina Pedroche.

La presentadora lleva años colaborando con la firma participando en diversas campañas y diseñando zapatillas que siempre se agotan enseguida, por eso no es de extrañar que hayan querido desde el sello que la colaboradora de Zapeando viva desde el front row su gran desfile.

Con un pantalón de chándal efecto cuero y un top deportivo que parecía ir forrado en glitter, Cristina Pedroche llegaba con este estilismo total black en el las zapatillas eran un modelo tipo chunky de suela extragruesa y solo añadía un poco de color la colección de pendientes, pulseras, anillos que lucía además del collar, y el bolso metalizado que escogió como complemento.

Las protagonistas del look eran, eso sí, las minitrenzas desde la raíz con las que había adornado su larga melena, las mismas que este verano se convirtieron en tendencia absoluta ya que se las vimos lucir a mujeres de estilos contrapuestos como son Georgina Rodríguez o Victoria Federica.

Horas antes de asistir al desfile de Puma en Nueva York, Cristina Pedroche había podido aprovechar a hacer algo de turismo por la ciudad a juzgar por las fotografías que ha ido compartiendo con sus seguidores en Instagram, gracias a las cuales hemos podido ver el resto de prendas, todas de estilo deportivo, que la estrella de la televisión ha incluido en su maleta.

Está claro que la "vuelta al cole" de Cristina Pedroche no podía haber empezado mejor. No ha tenido tiempo de sentir el síndrome posvacacional tras sus vacaciones por México junto a su marido David Muñoz ya que en apenas unos días no solo ha tenido la oportunidad de viajar hasta Nueva York por motivos laborales, también puede presumir de haber sido seleccionada por la organización de los Premios Emmy como miembro de un jurado de expertos de la industria audiovisual española e internacional para evaluar los trabajos que compiten en la categoría de entretenimiento sin guion y así seleccionar los mejores de este año.