5 lecciones del street style para llevar la gabardina con estilazo los días de lluvia

Porque no hay ninguna razón para dejar tu estilazo en casa cuando llueve.

UXÍA B. URGOITI

No hace falta que te digamos que la prenda del momento es la gabardina. Solo tienes que mirar por la ventana y darte cuenta de dos cosas: la primera que ya está aquí la primavera y la segunda, que con ella han llegado las tan ansiadas lluvias. Puede que no seas de las de cantar bajo la lluvia y que los días como estos te den un poco de bajón, pero si es así, que la razón no sea que no puedes salir vestida a la calle como a ti te gustaría. Las jornadas como esta, en las que cae mucha agua del cielo, es el momento perfecto para lucir esas chulísimas botas de agua que te acabas de comprar y el trench más de moda. Esta combinación vive su propia ley de la tendencia, y esta, por si lo sabes, es siempre eterna y de las más estilosas que existen.

Lo que no puede ser es que con la excusa de que está lloviendo, te dejes tu habitual estilazo en casa, porque la gabardina es una prenda que da muchísimo juego y un millón de opciones. Si no nos crees, mira estas cinco lecciones que hemos encontrado en el 'street style' de las semanas de la moda para que aprendas bien la teoría y llevarla a la práctica sea un juego de moda.

En modo bloque

Una buena opción para lucir gabardina en los días de lluvia es con la idea de mimetizarla dentro de tu 'look'. Esto se consigue de una forma muy sencilla, vistiéndote del mismo color que tu trench. Se trata de un 'outfit' elegante y sofisticado que te hará parecer que llevas toda la vida luciendo la prenda más necesaria de estos momentos.

Modo casual

¿Quién dijo que la gabardina es una prenda seria? Los trench de loneta son perfectos para combinar con tus vaqueros favoritos y unas botas. Esta sencilla combinación te va a regalar un 'look' perfecto. Si no llueve mucho, también es buena idea que las luzcas con zapatillas.

Con su mejor amigo, el negro

Si no lo sabes te lo contamos nosotras. El color que mejor combina con la tradicional gabardina es el negro. Un 'look' compuesto de un pantalón negro, jersey de cuello cisne del mismo tono, botas a juego y un trench marcando tu cintura, es la perfección hecha moda.

Para ir a la oficina

El estilo que más nos gusta clonar a nosotras, el uso del trench para un día de trabajo. Este formato responde por igual a la elegancia más absoluta como a la comodidad de su combinación. Con traje, mono o vestido es cien por cien perfecto.

Sofisticado 100%

Si quieres entrar en el club de las mujeres más sofisticadas la gabardina, cosa que puede que nunca hubieras imaginado, es tu mejor aliada. Unos buenos tacones y no necesitas más para ser la más 'cool' en los días de lluvia.

Y aquí tienes nuestros favoritos para ampliar tu colección de trenchs.