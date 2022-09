Mientras se prepara para asistir al desfile de Dior en París, hablamos con la 'influencer' Belén Hostalet sobre el mundo de la moda, su cercana maternidad, la superficialidad de las redes y mucho más.

SILVIA VÁZQUEZ

Tiene talento para la pintura, es una apasionada de la moda (tanto que ha fundado su propia firma) y va camino de convertirse en mamá por primera vez. Quien siga a Belén Hostalet en Instagram ya sabrá estos detalles, pero, en las distancias cortas, la 'influencer' gana puntos por su personalidad: es cercana y amable, tiene una mente creativa y, aunque se define a sí misma como tímida, brilla y se divierte al posar ante una cámara. Así lo comprobamos en plena Semana de la Moda de París, cuando nos colamos en su habitación del Hotel Hilton Opera y la acompañamos hasta el desfile de primavera-verano 2023 que Dior ha presentado este martes.

Nueva York, Milán, París... ¿Cómo es vivir las grandes semanas de la moda en primera persona?

Es un momento del año que espero con muchas ganas porque, a parte de ver las colecciones de mis marcas favoritas y de nuevos diseñadores, también me reencuentro con gente y con amigos. Siempre lo vivo con ilusión por todo lo que conlleva: presentaciones, desfiles, ver gente... ¡y siempre me lo paso genial! Al final del día siempre estoy supercansada pero soy una persona muy activa así que llegar al final del día sintiéndome feliz y realizada es increíble.

¿Cuál es la mejor parte de asistir a estos eventos internacionales?

Para mí sobre todo es una cuestión de gente. A parte de ponerle cara a algunas personas o volverte a ver con algunos relaciones públicas con los que sueles trabajar mano a mano, ver también a amigos y gente de la industria con la que a lo mejor no sueles coincidir por la locura de agenda que tenemos es una parte muy bonita.

Acabas de presenciar el desfile de Dior en París, ¿cómo ha sido la experiencia?

Cada vez que asisto a un desfile de París lo vivo con mucha intensidad y con mucha ilusión desde el momento en el que recibo la invitación. Para mí es un auténtico placer poder estar ahí y ser una de las personas que tiene el honor de verlo en directo. Estoy muy contenta, muy feliz y, sobre todo, muy agradecida.

¿Qué significa para ti una marca con tanta historia como Dior?

Para mí Dior es, más que una marca, una casa; es la casa Dior, es una historia. Significa estar en un nivel de mi carrera en el que alguien tan prestigioso se haya fijado en mí y es tanto un honor como algo muy gratificante.

Cuando te invitan a un desfile, ¿cómo eliges tu look para la ocasión?

Normalmente suelo mirar las colecciones de temporadas pasadas del diseñador y valido varias opciones que envío. Muchas veces también combino con alguna prenda mía. Ya sabéis que yo soy muy básica y suelo tirar mucho de Converse o bailarinas entonces, a no ser que lleve un 'total look' de la marca, siempre llevo alguna pieza que me identifique. Al final, eso también es un detalle y un guiño a esa invitación.

En estas ocasiones, ¿viajas sola o tienes un equipo que te acompañe?

Normalmente viajo con mi equipo. Así es mucho más fácil a la hora de gestionar todo: los looks, los traslados entre los eventos y demás. Todo esto puede llegar a ser un poco caótico, pero ellos tiran hacia delante y me dan energía para seguir y seguir. Me ayudan a hacer esto más ameno. Mi equipo, que en este caso es Víctor, es un gran apoyo porque además somos amigos, nos lo pasamos super bien y nos reímos mucho juntos; es como si llevara a alguien que forma parte de mi familia.

¿Y normalmente con cuántas personas cuentas para sacar adelante tu trabajo en Instagram?

Ahora mismo trabajo con Víctor, que a parte de ser amigo mío es mi representante. Siempre digo que trabajamos juntos, no hay nadie por encima de la otra persona. Es un mano a mano, somos un pequeño equipo y en el día a día si Víctor no está, quien me saca también muchas fotos es la gente que tengo a mi alrededor, ya sea mi pareja, alguien de mi familia o algún amigo.

Tan acostumbrada a posar en tu Instagram, hacerlo ante los fotógrafos del 'street style', ¿impone o es divertido?

Recuerdo la primera vez. Iba muy nerviosa y me imponía mucho, mas que nada porque tampoco sabía cómo funcionaba. Ahora ya es divertido porque también conoces a los fotógrafos, y hace ilusión verlos.

Haznos una guía de París: ¿cuáles son tus sitios favoritos de la ciudad para comer, dormir, ir de compras…?

Para comer tengo un favorito que me encanta, se llama Café Charlot y está en Rue Bretagne, en la zona de Le Marais y me parece muy auténtico: la comida está muy buena y siempre hay mucho ambiente y gente supercool, ¡es un clásico al que siempre vamos! También está Loulou, donde la pizza está increíble, y Wild and the Moon, donde siempre me tomo un matcha por las mañanas porque está riquísimo y sus bowls de frutas y zumos también están espectaculares. Estos tres sitios son mi obsesión.

Para dormir uno de mis lugares favoritos es el Intercontinental que tiene unas vistas a la Ópera increíbles. También hay opciones más clásicas como el Four Seasons, donde siempre estarás a gusto. Y hay un hotel boutique que es muy bonito que se llama Hotel Particulier que es una pasada.

Para ir de compras, obviamente, recomiendo la Rue Saint Honoré porque están todas las boutiques y también la zona de Marais, donde hay nuevos diseñadores y demás, todo muy francés.

¿Es difícil compaginar tantos viajes de trabajo con tu día a día en Barcelona?

Bueno, no voy a decir que no porque la verdad es que va un poco a épocas. En estos meses, septiembre, octubre y noviembre son bastante intensos y no suelo pasar mucho tiempo en casa. Esto afecta a mis amigos, a mi familia... Intento que mi pareja venga mucho conmigo a los viajes; pero bueno, ya están todos muy acostumbrados y forma parte de mi día a día. Yo también estoy acostumbrada y tampoco me cuesta mucho.

Has creado tu propia marca de moda siendo 'influencer'. ¿Tener muchos seguidores te lo ha puesto más fácil o has tenido que superar más prejuicios?

Un poco ambas cosas. Tener un público grande te facilita sobre todo temas de lanzamiento etc. porque tienes ya una parte importante frente a alguien que no tiene esos seguidores. También es verdad que esto solo es un tirón inicial y luego realmente te has de ganar el pan y las castañas. Nosotros cuidamos mucho los detalles, los materiales... y a la gente realmente le encanta Manola y estamos muy contentos.

Instagram tiene fama de ser un espacio muy superficial. ¿Compartes esta visión?

Sí y no. Instagram también tiene esa parte en la que puedes ser bastante real, en la que dejas ver cosas que a lo mejor no enseñarías. Yo por ejemplo soy una persona supertímida y tampoco utilizo esta plataforma para contar mi vida personal, pero sí que es verdad que un poco, compartiendo tus aficiones, lo que te gusta y tu forma de ver la vida, ya estás compartiendo mucho y la gente eso realmente lo siente. Yo creo que puede ser ambas cosas: puede ser muy superficial y yo como 'influencer' también lo veo en ciertos perfiles que sigo, pero luego también tiene esa parte bonita de realmente seguir a gente con la que compartes su visión, su forma de ver la vida, sus aficiones, su forma de ver la moda y realmente es una pasada.

¿Cómo afrontas la maternidad ahora que esperas tu primer hijo?

Con mucha ilusión y con muchas ganas. Además estoy en la época bonita porque es mi segundo trimestre y es cuando más energía tienes. Ya has pasado las náuseas y los malos tragos y estamos radiantes de felicidad, con muchas ganas de este bebé, que es el primero de la familia, del grupo de amigos... el primero de todos y está todo el mundo como en una nube. Nosotros no podemos estar más contentos.

¿Crees que la maternidad cambiará tu vida y tu ritmo de trabajo o confías en poder conciliar?

Obviamente cuando dé a luz necesitaré mi tiempo, pero lo afronto muy positivamente. Creo que esto es un cambio de vida pero no pienso que vaya a frenar mucho mi nivel de trabajo porque creo que se puede compaginar todo. También tengo mucha ayuda, de mi familia, de mi pareja, de mis amigos... y creo que vamos a poder llevarlo muy bien. Confío en poder recuperarme y seguir con mi ritmo. A lo mejor los viajes han de disminuir pero igualmente espero poder dar soporte a todas las marcas que siguen confiando en mí y voy a hacer todo lo que pueda para poder conciliar. Ser madre es algo muy bonito, pero no tiene por qué apartarte de absolutamente nada; así es como lo veo yo y así es como voy a querer afrontarlo.