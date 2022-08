Dosmilero y de Balenciaga: así es el bolso viral que comparten Georgina Rodríguez, Kim Kardashian, Laura Escanes...

Balenciaga ha vuelto a hacerlo: la firma capitaneada por Demna ha elevado a objeto de deseo un bolso de estética 'Y2K' que no dejas de ver en Instagram. Y ojo, que las botas a juego prometen seguir el mismo camino.

SILVIA VÁZQUEZ

No lleva logo, ni falta que le hace: el último bolso de Balenciaga tiene una silueta tan especial que lo reconocerás a primer golpe de vista. Su nombre es 'Le Cagole' y, si todavía no lo has fichado, presta atención porque tiene todas las papeletas para convertirse en el complemento más repetido de Instagram y del 'street style' la próxima temporada.

Confeccionado en Italia, este bolso de cuero que ya se ha colado en el armario de infinidad de expertas en moda e 'it girls' derrocha personalidad y es capaz de transformar y elevar cualquier look. Con forma de medialuna (un patrón de plena actualidad), una correa trenzada y tachuelas de plata envejecida, lo primero que sorprende del diseño son los dos accesorios que lo acompañan: un bolsito de tamaño XS desmontable estilo 'pouch' y un pequeño espejo con forma de corazón que le otorga ese espíritu dosmilero en sintonía con las tendencias del momento.

La primera en lucir el bolso en cuestión fue Kim Kardashian (musa de Balenciaga a raíz de su divorcio) en la campaña de otoño-invierno de la casa. Y el aluvión de famosas que se lo están colgado al hombro desde entonces es imparable. Por citar solo unas pocas, la 'influencer' Alexandra Pereira lo tiene en tres colores; Georgina Rodríguez lo eligió para su particular 'posado de la venganza' tras las críticas a su físico y Laura Escanes acaba de incorporarlo a su colección de bolsos de lujo. Casi nada.

Conscientes de su tirón, la enseña ha puesto a la venta numerosas versiones de 'Le Cagole' que, además de jugar con una paleta cromática vibrante (más allá de los clásicos blanco y negro, encontramos tonos tan vistosos como el verde, el fucsia o el dorado), incorporan flecos, apuestan por los estampados o modifican su tamaño y forma. El precio de los mismos oscila entre los 1.100 y los 5.500 euros en función del modelo, muchos de los cuales ya se han agotado.

- Balenciaga diseña unas Crocs con tacón que divide a las redes: ¿a favor o en contra?

- Los modelos más icónicos de la historia de Cristóbal Balenciaga

Pero el gancho no termina ahí y Demna, director creativo de Balenciaga, ha creado unas botas a juego que ya han estrenado, entre otras, gurús de la talla de Chiara Ferragni o Dua Lipa. Con las tachuelas y hebillas como hilo conductor, este calzado de tacón y puntera puntiaguda tiene un precio de 1690 euros y su éxito ha sido tan rotundo que a penas quedan existencias en la web.