Ana de Armas le da una vuelta a su nuevo traje favorito en Venecia

La actriz ha apostado una vez por un dos piezas azul marino a su llegada a la ciudad de los canales aunque esta vez con un modelo completamente distinto.

Julia García

El Festival de Cine de Venecia sigue acaparando todos los focos desde su arranque el pasado fin de semana. Ana de Armas ha sido la última estrella en llegar a la Mostra, donde va a presentar la película Blonde, donde se mete en la piel de Marylin Monroe. El evento no deja de darnos titulares y fotografías potentes. Primero fue el look rompedor —traje rojo con escote a la espalda— de Thimotée Chalamet en el primer fin de semana, donde también estuvo presente María Pedraza. También la ovación de seis minutos a Brendan Frasier, viral en las redes a nivel mundial, y después la polémica entre Olivia Wilde y el elenco de su nueva película, con Florence Pugh y Harry Styles, novio de la directora, a la cabeza.

Una vez parece calmarse un poquito este tsunami que ha sacudido la bonita ciudad italiana, es el turno de Ana de Armas, que ha llegado a Venecia como una de las grandes estrellas de la presente edición. No en vano, este es su estatus en Hollywood y además la película que presenta es una de las más esperadas en la Mostra. A falta de conocer las primeras críticas a la cinta y a su actuación, y también al look que nos regalará en la alfombra roja del Lido la actriz cubana, siempre original, versátil e impredecible, ya sabemos cuál es su look básico del momento: el traje azul.

Así acudió recientemente al estreno en Los Angeles de la película de Netflix El agente invisible, que coprotagoniza junto a Chris Evans y Ryan Gosling. Lo hizo, como te contamos en Woman, con un tres piezas formando por un pantalón ajustado, un chaleco y una blazer, todo azul marino, combinado con unos zapatos de tacón. Un diseño de sastrería firmado por Nicolas Ghesquiére, director creativo de Louis Vuitton.

Lo llamativo ha sido que al llegar a Venecia junto al que dicen que es su nueva pareja, Paul Boukadakis, vicepresidente de Tinder, Ana de Armas ha repetido concepto, ya que ha optado por otro traje azul marino. Eso sí, poco tiene que ver más allá del color al que lució en Los Angeles.

En este caso, es un dos piezas veraniego, formado por un short de talle alto y una blazer de aire marinera —sobre todo, los botones grandes y dorados— decorada con sendas franjas verticales en color negro y detalle blanco a la altura de los hombros. La actriz de 34 años ha completado el look precisamente jugando con el negro, al optar por unas sandalias de tiras y un top en dicho color.

Antes, tal y como habíamos visto en su perfil de Instagram, había lucido un vestido de tirantes con estampado floral de estética vintage, un detalle más de lo versátil y ecléctico que es el estilo de Ana de Armas.