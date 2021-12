Amelia Bono va a convencerte para comprar unos leggings efecto piel

Cómodos, estilizadores y con un punto cañero perfecto para un look informal para el fin de semana.

Julia García

Estamos acostumbrados a ver en todo su esplendor el armario de Amelia Bono, que suele compartir las últimas joyas que ha encontrado Zara o Uterqüe, dos de sus firmas de cabecera, en su perfil de Instagram, donde acumula ya más de 400.000 fieles seguidores.

Pero casi siempre hay detalles formales en sus looks, incluso cuando no escapa del estilo casual, cosa que no ocurre en el último outfit la hemos visto, el que demuestra que también Amelia Bono tiene días en los que siente el deseo de vestir relajada e informal. Ojo, sin perder el estilo y el buen gusto. Eso jamás.

Como vas a ver a continuación, la empresaria ha mostrado que también tiene un lado con un puntito rockero, más deportivo, pero igual de bien resuelto que su faceta elegante conocida de sobra por todos los que seguimos su estilo. Sin renunciar a las joyas grandes que tanto le gustan, especialmente las doradas, con grandes anillos y cadenas de eslabones, las ha rodeado esta vez con prendas de aire deportivo como unos leggings negros tobilleros y una sudadera, además de con unas deportivas de aire vintage.

La clave de un look así para que no parezca el típico conjunto que nos ponemos por pereza para ir a por el pan y que pase a "molar" mucho es elegir unas sneakers que estén a la altura, que tengan algo especial, como es el caso en el conjunto de Amelia Bono, y sobre todo, saber darle un toque personal a una combinación a priori tan sencilla y poco llamativa.

Ella lo consigue con ese punto cañero, entre rockero y sofisticado que ofrece la mezcla de joyas grandes y leggings negros. Una muy idea para darle además una vuelta de tuerca a una prenda versátil que bien puedes utilizar en contextos completamente diferentes, con botas militares, botas altas y también con zapatos de tacón, por ejemplo.

No sabemos si esta vez habrá picado en Zara la empresaria, pero te avisamos de que en la tienda de Inditex se venden actualmente unos leggings que funcionan exactamente como los que ella ha lucido en este último look relajado junto a una sudadera de Isabel Marant que actualmente está agotada en aquellas tiendas multimarca donde se vendía.

Como ves, incluso tus iconos de estilo tienen días en los que no apetece ponerse más que un look cómodo, pero es esos días en los que aquellas mujeres con personalidad y buen gusto para vestir marcan también la diferencia. Y lo hacen con "tres cositas", como demuestra Amelia Bono.