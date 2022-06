Según Amelia Bono hay una forma mejor de ir de blanco en verano y no solo con vestido

Un look que sirve para ir a la oficina, para salir a disfrutar de una jornada familiar o para tomar algo en una terraza cuyo protagonista es el color estrella de esta época del año.

Julia García

Dicen que las imágenes valen más que mil palabras y en este caso se corrobora porque, aunque ninguno de los dos ha querido hablar por el momento sobre su renconciliación, Amelia Bono y Manuel Martos han sido vistos de la mano en una instantánea que confirma la segunda oportunidad que acaban de darse como pareja.

Acompañados por uno de sus hijos, el matrimonio paseaba por las calles de Madrid y como no, nos ha resultado inevitable fijarnos en el look que la influencer había elegido para la ocasión. Más que nada porque no ha parecido una opción ideal para sobrevivir al verano en la capital en múltiples contextos. Para acudir a la oficina, para disfrutar de una terraza con amigos o para un rato en familia como lo ha lucido la hija de Ana Rodríguez y José Bono, es cómodo, versátil, favorecedor y resolutivo al mismo tiempo.

El protagonista del outfit es el blanco, tonalidad estrella cuando llega el verano por su bendita neutralidad. Esta resulta fresca y adaptable a multitud de contextos, por eso la mayor parte de las veces vemos que son los vestidos impolutos los que nos acompañan durante toda la temporada. Sin embargo, hay muchas otras fórmulas interesantes de ir de lucir este color y la de Amelia Bono es una de ellas.

Su apuesta han sido unos vaqueros rectos ligeramente ajustados que terminan a la altura del tobillo que sientan de miedo y una delicada blusa de popelín con una serie botones en la parte delantera y unas originales mangas abullonadas en guipur que le aportan una teatralidad increíble.

La blusa en cuestión pertenece a la colección de Lola Casademunt y está rebajada a 68,95 euros de los 99 que marcaba su precio original hace poco más de un mes, cuando vimos a Amelia Bono lucir esta misma prenda, entonces acompañada de un traje sastre también en color blanco.

Esta vez ha roto el monocromatismo únicamente con las sandalias, planas, de dedo y con estampado animal print, así como con el bolso, un diseño tipo tote a cuadros ideal para jornadas todoterreno.

