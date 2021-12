Los abrigos de Irina Shayk y Anne Hathaway son en los que tendrás que fijarte este invierno

Un paseo por Nueva York de la modelo y la actriz nos ha bastado para descubrir dos de las tendencias clave para protegernos del frío esta temporada.

Julia García

Si quieres invertir en un abrigo pero no tienes muy claro en cuál hacerlo, déjanos decirte que has llegado al artículo adecuado. Más que nada porque en él encontrarás dos modelos con los que el acierto está asegurado apuestes por el que apuestes. No vamos a hablarte clásicos como el de corte tradicional en color camel porque presuponemos que ya lo sabes todo acerca de él –si no cuentas con uno en tu armario, deberías porque va bien con absolutamente todo lo que tienes y no falla en ninguna situación– sino de dos diseños que son muy diferentes entre sí pero, precisamente por eso, estamos convencidas de que al menos uno de ellos va a convencerte.

El primero de ellos es amarillo, de silueta oversize, sin botones, cuenta con grandes bolsillos en los laterales y está confeccionado en lana, garantías todas estas cualidades para que encaje bien con todo, desde un look cómodo basado en unos pantalones vaqueros y un jersey hasta uno más sofisticado compuesto por un vestido y unos zapatos de tacón. Funciona en ambos casos y en muchos otros que puedas idear porque su clave está en que gracias a su vibrante tono y su favorecedor patrón eleva cualquier estilismo en el que lo incluyas.

Ha sido gracias a Anne Hathaway que hemos tomado buena nota de este chivatazo ya que ha sido su elección principal para disfrutar de un paseo por las calles de Nueva York con su marido, Adam Shulman, acompañados de la familia formada por Irina Shayk, Bradley Cooper y Lea de Seyne.

El segundo de los abrigos del que veníamos a hablarte es precisamente el de Irina Shayk. Negro y acolchado, seguro que no hace falta que te recordemos lo mucho que están dando de qué hablar las versiones guateadas de estas prendas que tan bien nos protegen de las bajas temperaturas.

En su caso la ha elegido con un cuello envolvente que es de lo más acogedor y al llevarlo con unas botas de tacón ha demostrado que también es una alternativa de lo más versátil contra el frío.

Irina Shayk y Bradley Cooper, ¿juntos de nuevo?

Las imágenes del trío de actores, la modelo y la niña caminando por la Gran Manzana nos han servido también para confirmar la buena relación que existe entre Irina Shayk y Bradley Cooper a pesar de que su ruptura como pareja se produjo hace más de dos años. Tal es el buen rollo que se traen entre ambos –en las últimas semanas se les ha visto quedar con la niña o incluso en solitario en varias ocasiones– que muchos medios apuntan a una posible reconciliación.

Ellos no han desmentido ni confirmado nada al respeto aunque, según informa el Daily Mail, "son una familia muy unida. Pero oficialmente no han vuelto a estar juntos", ha dicho una fuente cercana a los dos.