Descubre los looks perfectos para lucir en las primeras escapadas estivales.

Woman.es | T.E.

Ideal para el verano y los días de sol, la nueva colección Spring in the City de Louis Vuitton presenta un estilo urbano y sofisticado, que destaca por el contraste de looks monocromáticos. La paleta de tonos empolvados propia de la primavera tiñe prendas y accesorios dándole un twist a los míticos logos Monogram y Damier característicos de la Maison.

Camisetas, piezas de baño, accesorios y piezas icónicas como el icónico bolso Papillon de Louis Vuitton se actualizan con un print efecto glossy 3D con tonos que van del rosa empolvado a al beige y que nos transportan directamente a los atardeceres a la orilla del mar en los que el 'dolce far niente' es la norma.

Las prendas versátiles y combinables como pantalones cargo, camisetas de corte deportivo con el plus de estilo que portan por ejemplo las mangas de volantes, o los shorts de corte safari hacen de Spring in the City una colección ultra llevable. Los baños esta primavera elevarán el estilo gracias a dos de las piezas estrella: un bikini confeccionado en punto técnico y con print Monogram en un suave degradado o, si lo prefieres de una pieza, un bañador del mismo material con aberturas en la espalda inspiradas en las flores del logo LV.

Descubre Spring in the City by Louis Vuitton Ver 14 fotos

¿El objeto de deseo? Sin duda esta colorida tabla de skimboarding con un gran logotipo LV Initials. Para los materiales, la dirección creativa de la firma ha querido plasmar la esencia de la Costa Oeste apostando por rafias, cuero repujado o el nylon ultraligero. Brillante, urbana y veraniega; Spring in the City de Louis Vuitton es toda una invitación a hacer ya una escapada.

Una pop up en Ibiza

Toda la colección está disponible en la tienda pop up que Louis Vuitton ha inaugurado en el Puerto Deportivo de Ibiza por segundo año consecutivo. Un espacio exclusivo que cuenta además con una selección de ready-to-wear, zapatos, accesorios y algunos de los bolsos más emblemáticos de la Maison.

La tienda, de una única planta y con grandes paredes de efecto translúcido, está inspirada en un gran acuario en el que todo el interiorismo juega con los conceptos de mar, verano, agua y sol. El suelo, realizado en baldosas de cerámica vitrificada rinde homenaje a las olas del mar y una lagartija balear gigante da la bienvenida a las visitantes desde su muro interior.