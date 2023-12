Le copiamos a Sofia Coppola el vestido negro de fiesta que amarán las mujeres de + de 50 años

De todos los que le hemos visto a Sofia Coppola a lo largo de los últimos años, nos encanta uno que llevó a un desfile de Valentino. Un vestido corto negro diseñado por la marca, de manga francesa, encaje y plumas en el bajo. Sin duda, una prenda atemporal y que pone de manifiesto la importancia de elegir siempre un little black dress (LBD), o lo que es lo mismo, un vestido negro para esos momentos en los que queremos darle un plus de sofisticación a nuestra imagen. Ya sea para ir a una cena con amigas, a un evento navideño o para las múltiples fiestas que nos esperan las próximas semanas, no hay una opción más práctica que este tipo de vestidos. Por eso, si tienes más de 50 años y aún no sabes cuál elegir, nosotras hemos hecho ese trabajo por ti copiándole el look a Sofia Coppola con un vestido de H&M que lo tiene todo para ser desde ya nuestro favorito.