Sira, la hija de Luis Enrique, y Ferrán Torres, imponen el estilo country chic

Acaban de confirmar relación en Instagram por todo lo alto.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

En el mundo del deporte también hay sitio para el amor, y si no que se lo digan a Sira Martínez, la hija de Luis Enrique, y el futbolista Ferrán Torres. Tras meses de rumores sobre si estaban o no juntos, este fin de semana el jugador del Barcelona ha confirmado lo que todos intuían, y lo ha hecho como solo una pareja de jóvenes 'influencers' lo harían: con una story en su Instagram.

Los asistentes al concurso de saltos celebrado este fin de semana en el Real Club de Polo de Barcelona se sorprendieron al ver entre las gradas a Ferrán Torres, pues nadie sabía de su afición a la hípica, pero resulta que su presencia allí tenía un motivo mucho más justificado. Sira era una de las participantes en el torneo, que por cierto acabó ganando, y su chico quiso ir allí a verla, apoyarla, y ya de paso confirmar relación con esta foto que ella también compartió en su perfil.

Con esto ponen fin a los rumores, aunque no a la atención mediática, que seguramente les acompañe durante toda su relación. Y es que, ella no es solo una 'influencer', sino que además es una destacada amazona, pues a sus 21 años es la actual campeona de España de la categoría jóvenes jinetes por lo que ya despunta como una de las deportistas más prometedoras de los circuitos hípicos tanto españoles como internacionales. De hecho, este deporte se convirtió en su mejor terapia cuando en agosto del 2019 falleció su hermana Xana, de nueve años, víctima del cáncer.

Por eso, en su perfil no encontramos fotos de looks al uso como solemos ver en las cuentas de otras 'influencers', sino que sus publicaciones están más centradas en sus aficiones y su vida, por lo que abundan las imágenes con looks de estilo country chic, que le permiten disfrutar de su pasión pero sin renunciar al estilo.

Así, las camisas blancas, los pantalones de amazona y las botas de montar se han convertido en algunos de sus imprescindibles, y sus looks nos sirven de inspiración, ya que podemos recrear fácilmente su estilo tan solo combinando piezas básicas como hace ella. Tan solo necesitamos una camisa y un pantalón blancos, unas botas camperas y un buen cinturón, ¡y listo!