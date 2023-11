Sienta de escándalo y cuesta menos de 30 euros: así es la pieza más especial de Zara que dejará a todos impactados en próximas fiestas

Todos relacionamos la temporada navideña con esos espectaculares looks festivos, pero lo cierto es que no en todos los casos se buscan looks completos. Es más, somos muchas las que invertimos en alguna prenda más especial de temporada, pero seguimos rescatando y completando con prendas de otros años. ¿Eres de las nuestras? Pues atenta porque Zara nos soluciona desde ya el look de fiesta con esta pieza de punto.