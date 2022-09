Para conseguir en Zara el vestido estampado de Vicky Martín Berrocal vas a tener que correr mucho

Es tan ideal por su estética retro que promete agotarse en tiempo récord.

Julia García

Cuando Vicky Martín Berrocal abandona el negro, el color que más se repite en su armario, es por una buena razón. Por los topos que son inspiración de su tierra o algún vestido de fiesta que tenga algo especial. Un vestido, por ejemplo, como el diseño estampado de Zara que lleva en la última publicación que ha compartido en Instagram.

Con una original combinación de colores donde el naranja es protagonista, el vestido de la firma española con la que la diseñadora andaluza ha disfrutado de la noche sevillana este fin de semana es de esos que llaman la atención a primera vista.

Además de por la citada paleta de colores, es clave en el diseño final el estampado geométrico de aire setentero, que luce especialmente en las fotos de cuerpo entero, como la segunda de la galería compartida por Vicky Martín Berrocal con el vestido. En la misma se aprecia, además, su exquisito gusto para los looks de fiesta. Los domina como pocas mujeres famosas en España y ya ves que lo hace tirando del catálogo en el que “pescamos” la mayoría de nosotras: el de Zara.

Un calzado siempre bien elegido —en este caso, unas sandalias marrones con plataforma y tacones—, complementos elegantes, como el reloj que ha lucido en esta ocasión, y un recogido natural con raya al medio. No le hace falta nada extraordinario a Vicky Martín Berrocal para brillar, de ahí que sea una gran fuente de inspiración. Eso sí, cuando no incluyes ningún detalle extraordinario en un outfit, es clave que aciertes de pleno con la prenda o conjunto principal, y en esto ella no falla. Lo borda casi siempre. Y el vestido midi fabricado en viscosa de Zara es una prueba más de las virtudes del gusto estético de la diseñadora andaluza.

Con cuello subido con una lazada en el mismo tejido que el cuerpo de la pieza, de manga larga, largo midi y pliegues decorativos en la parte delantera, es bonito y elegante a partes iguales. Y, al ser de Zara, su precio es accesible para la mayoría de bolsillos, 69,95 euros.

Además, estas de suerte si te ha gustado tanto como a nosotras y estás pensando en convertirlo en tu elección para tu próxima boda de otoño o el primer evento de empresa del nuevo curso, por ejemplo. No solo por el hecho de que sea de Zara y, por ende, económico, sino también porque sigue disponible en todas las tallas en las que se fabrica, desde la XS a la XXL.

Como verás si te metes en el catálogo de la firma gallega, su equipo creativo te ofrece otra alternativa para lucirlo más otoñal: unos zapatos negros de tacón y plataforma con los que el vestido luce tanto como cuando lo lleva Vicky Martín Berrocal.