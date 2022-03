El vestido bohemio más bonito de Zara que no va a llegar al mes de abril

Todavía no está aquí la primavera y nosotras ya estamos buscando las sandalias de verano perfectas para combinar con este diseño de la marca de Inditex.

UXÍA B. URGOITI

Esto es un hecho: este vestido del que te vamos a hablar y que puedes encontrar en Zara no va a llegar al mes de abril. Así de claro te lo contamos. Estamos a mediados del mes de marzo, no lleva ni una semana a la venta, pero como si tuviéramos una bola de cristal sobre lo que se vende y no se vende, te podemos asegurar que este diseño va a colgar el cartel de 'agotado' en breve. Así que nuestro primer consejo de la mañana es que te des prisa porque va a volar.

Nosotras ya nos hemos estudiado las tendencias de esta primavera. Hemos repasado una y otra vez lo que se va a llevar, lo que la calle ha adaptado de las grandes firmas para que luzcamos en nuestro día a día y podemos asegurarte que este vestido estilo bohemio de la firma de Inditex se va a convertir en la próxima prenda viral de Zara.

La razón es que este vestido largo es una auténtica locura. Lo que más nos ha llamado la atención es esa mezcla que tiene en patrón, la combinación de estilo 'overside' con un cinturón para marcar la cadera y las mangas abullonadas. Esto hace que siente de maravilla a todas las siluetas y que nos traslademos directamente a las vacaciones de verano.

Otro de los detalles que nos ha parecido impresionante de este vestido es el estampado en color negro y blanco roto, que no puede ser más alegre y a la vez sofisticado. Se trata de una prenda que puede revelarse como el diseño 24/7, ya que te quedará perfecta ahora mismo con unas botas altas y un cárdigan de punto gordito, ideal con unas zapatillas y perfecto con unas sandalias planas o de tacón cuando llegue el calorcito.

Estamos casi seguras de que es el típico vestido que la Reina Letizia luciría sin dudarlo. Es 100% de su estilo, elegante y sofisticado, además el cinturón le proporcionaría el marcar la cintura que tanto le gusta a ella.

Por ahora lo vas a encontrar en todas las tallas, pero ya te hemos dicho que estamos completamente seguras de que en breve va a empezar a volar, en cuanto lo descubra todo el mundo y se va a convertir en el vestido viral de la próxima temporada. Y todo por menos de 50 euros. Date prisa y adelanta el verano a tu armario antes de que te quedes sin él.