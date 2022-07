Lo nuevo de Zara se inspira en el armario de las chicas francesas y en la magia de las noches parisinas y, voilà, el resultado es una cápsula limitadísima que promete arrasar en la web y que cuenta como embajadora con la inigualable Kate Moss.

SILVIA VÁZQUEZ

Forma parte de nuestra cultura: las francesas tienen "algo" con lo que nadie más cuenta; puedes llamarlo estilo o 'charme', pero ese famoso 'je ne sais quoi' que las ha convertido en referentes internacionales en cuestiones de moda va mucho más allá del estereotipo de las boinas y las camisetas de rayas marineras; especialmente cuando cae el sol y las fiestas, salvajes y glamurosas, afloran en cada rincón de París.

Partiendo de este escenario, Zara acaba de presentar una colección (muy chic y muy limitada) que reúne todos esos looks que una mujer francesa escogería para una noche especial. Y para su campaña han contado además con una de las modelos más icónicas de las últimas décadas: la inigualable Kate Moss, que no es francesa, pero sin duda ha vivido muchas noches memorables en la ciudad del Sena.

La cápsula está dividida en dos partes: 'Into the Night', disponible en Zara desde este jueves 14 de julio, y 'Into the Classic', que llegará a la tienda gallega próximamente; y ambas están compuestas por prendas atemporales, pero con toques especiales. De esta forma la colección aspira a convertirse en el fondo de armario perfecto para las ocasiones señaladas, esas para las que las francesas cambian los croissants por copas de champagne; los vaqueros rectos y las gabardinas por vestidos largos drapeados y trajes de chaqueta con hombros pronunciados; y las bailarinas por sandalias joya con tacón moderado apto para bailar toda la madrugada.

El color principal de esta línea es, por supuesto, el negro, Pantone de la elegancia nocturna y acierto asegurado para cualquier situación, que en esta cápsula se combina con destellos metalizados, toques de blanco y detalles joya que marcan la diferencia, también desde el apartado de bisutería. En total, 25 prendas, 8 zapatos y 4 complementos que podríamos encontrar en los vestidores de 'it grils' galas como Caroline de Maigret, Vanessa Paradis o Sylvie Grateau, la 'femme fatale' de 'Emily en París' y, según las redes, la mejor vestida del reparto.

Lo que hace que esta colección de Zara sea aún más única y donde más se intuye el sello de Marta Ortega es en la colaboración con nombres destacados de la industria -una apuesta habitual en la estrategia de la actual presidenta de Inditex-, ya que además de con la supermodelo Kate Moss, la campaña ha contado con la estilista Emmanuelle Alt como consultora creativa y con el fotógrafo David Sims. ¡Impecable!