Cuestan 379 euros, están hechos de cristal y no van a desaparecer cuando suenen las doce campanadas.

UXÍA B. URGOITI

Lo sentimos, pero el nuevo lanzamiento de Zara va a hacer que cambies el chip. Tranquila, todavía estás a tiempo de darle la vuelta a tu 'look' de Nochevieja y triunfar todavía más de lo que lo tenías pensado. ¿Tienes un vestido negro en tu armario? Pues si la respuesta es sí, con este accesorio que ha creado la firma gallega no necesitas más para ser la reina de la última noche del año: se trata de unos botines de cristal edición limitada que enamorarían hasta a la mismísima Cenicienta, bueno no, a la Hada Madrina, que es en realidad la estilista de la princesa del cuento.

Esta nueva creación de la firma de Amancio Ortega llega en el momento perfecto, a las puertas de la Navidad, que es el momento del año en que más queremos destacar. Y si es por brillar, este calzado va a darte mucho brillo, ya que llevan cristales por todo el diseño. Eso sí, podemos considerarlo como la primera prenda de lujo con la etiqueta de Zara, ya que tienen un precio de 379 euros. Pero van a ser los euros mejor invertidos de la historia de las navidades, eso seguro.

¿Qué los hace tan especiales para que tengan un precio tan elevado? No es la primera vez que vemos esta estrategia en Zara, de hecho, ahora mismo hay algún abrigo que se acerca a esta cifra, pero si es cierto que en accesorios nunca nos había pasado. Creemos que es evidente qué es lo que hace tan especiales este calzado, vas a ser el centro de atención allá por donde pises pero además, la idea de que sean edición limitada y te de esa exclusividad está bien pensada para que no te encuentres a otras chicas en la misma fiesta de Nochevieja luciéndolos, porque entonces perderían todo su brillo.

Se trata de un botín de nueve centímetros, lo que significa que tiene la altura perfecta para que te haga el efecto pierna infinita pero sin que sean una verdadera tortura para tus pies. La idea es que puedas bailar con ellos toda la noche y recibir el 2022 como se merece.

Otra buena idea es que hagas tú de Hada Madrina de tu mejor amiga y que se los regales por Navidad, así podrá lucirlos antes de que den las doce últimas campanadas del año. Seguro que con ellos puestos encuentra a su Príncipe Azul.