¿Por qué este bolso dorado de Zara es la nueva obsesión del streetstyle? 

Porque es bonito, tiene el tamaño perfecto (de sobre) y es super cómodo de llevar. Este complemento llenará de luz y brillo todos tus looks más invernales.

Elena Mandacen

Siempre que llegan estas fiestas nos entran ganas de ponerle un poco de brillo a nuestra vida y a nuestros looks. Desde la pasada temporada no dejamos de ver cómo las prendas y accesorios se adornan con lentejuelas, strass y otros detalles que elevan y dan luz a nuestros estilismos. Ya sea para el día a día o para ir a una fiesta o evento, las firmas siguen apostando por accesorios brillantes y que son la opción perfecta para las que quieran comenzar a arriesgar con estos motivos metalizados.

Y es aquí donde los bolsos cobran su protagonismo y donde podemos apostar por uno de los colores estrella de la temporada, el dorado, un clásico que nunca falla, especialmente en estas fechas. De hecho, solo hemos tenido que echar un vistazo a la nueva colección de Zara para saber que, efectivamente, este otoño/invierno todo lo que necesitamos es un bolso. Pero no uno cualquiera sino este bolso estilo sobre y bandolera y que forma parte ya de nuestra lista de deseos navideña.

Una de las cosas que más nos gusta es que es sencillo, cómodo y lo podrás combinar como más te guste ya que se adaptará a tu estilo, sea cual sea. Una apuesta ganadora es combinarlo con un total look negro, estarás ideal y le darás todo el protagonismo a tu bolso favorito. Si eres más de un look sporty chic, es decir, un look más cómodo y deportivo pero a la vez elegante, se nos ocurren un montón de combinaciones, como por ejemplo con un jean y un jersey de lana. También puedes ponértelo para acudir a una de las muchas fiestas a las que iremos los próximos meses ya que su tonalidad y diseño lo convierten en el accesorio que necesitas para darle ese toque chic. Ya sabes que, para salir de fiesta, tiene que ser pequeño, versátil y práctico

La correa es otro plus de este bolso. Su asa metálica tiene la longitud necesaria para podértelo colocar tanto como bandolera como sobre tu brazo. Se trata de un accesorio con el que siempre vamos a contar, y que al tener ese toque festivo menos básico, es una buena inversión que no debes dejar pasar. ¡Se acabará convirtiendo en un imprescindible en tu armario!

¿Un plus a tu look? utiliza este aceite iluminador corporal de Zara que le da ese tono glitter que tanto necesitas. Con su textura sedosa y ligera, se desliza sobre la piel sin engrasar y gracias a sus partículas doradas aporta un aspecto luminoso y brillante. ¡Y huele a gardenias!