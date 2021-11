Nos hemos estudiado todas las tendencias de la temporada y podemos decirte con seguridad qué botas, botines y zapatos vas a calzar para proteger tus pies del frío.

UXÍA B. URGOITI

Puede que seas de las que echa de menos las sandalias, pero eso es porque no has mirado bien lo que viene este otoño-invierno en tendencias de calzado. Es una verdadera fantasía que va a hacer que no añores en absoluto los zapatos del verano.

La moda es siempre un baile de cosas que se llevan y prendas que caen en el olvido, pero esta temporada en lo que se refiere a tus pies, hay más libertad que nunca. Botas, botines, mocasines, bailarinas y salones, caminan como protagonistas de muchos de tus 'looks'. Parece que han dejado de ser accesorios para pasar a ser los reyes de la escena, Así que toma nota y añade a tu zapatero los modelos más 'trendy' de los próximos meses.

Botas altas estilo equitación, de Cortefiel

Si quieres unas piernas infinitas este es el modelo de bota que debes lucir. Altas, en marrón y con tacón, van a convertirse en tus favoritas. Su precio es de 149 euros.

Botas estilo 'dark', de Tommy Hilfiger

El invierno anterior ya vinieron avisando, las botas y botines estilo 'dark' fueron una tendencia discreta, pero este otoño van a arrasar. Este modelo de Tommy Hilfiger es la mezcla perfecta entre el modelo clásico de 'Chelsea' y la suela 'track'. Su precio es de 169,90 euros.

Botas estilo 'biker', de ASOS

Las botas que nos recuerdan a las militares que estuvieron tan de moda en los 80 han vuelto a la calle. Esta vez, son un poco más estilosas y se combinan con pantalón, vestido o lo que se te ocurra. Su precio es de 35,95 euros.

Mocasines, de Geox

Los mocasines son parte de una de las tendencias que más estamos viendo esta temporada, la inspirada en la vuelta al colegio y el estilo de las universidades americanas. Si ya tienes tu sudadera y tu falda de tableada, solo te falta un calzado como este. Su precio es de 99,90 euros.

Las merceditas de siempre con un plus, de La Redoute

Se trata de un zapato eterno, nunca pasa de moda. Se adapta a las temporadas y sobrevive siempre en nuestro zapatero. Este modelo en charol negro es perfecto para el día y para la noche. Su precio es de 29,98 euros.

Con tacón cuadrado, de Pikolinos

Estos salones se inventaron para las mujeres que pasan mucho tiempo de pie y con tacón. Tanto es así, que tienen el sobrenombre de tacón de azafata. Si te ves mejor con unos centímetros de más, pero no quieres sufrir, este es tu modelo. Su precio es de 62,96 euros.

Súper alto para las fiestas, de Ted Baker

Este modelo de Ted Baker va a ser el éxito de la temporada. Estás pensando que queda mucho para las fiestas de Navidad y en realidad están a la vuelta de la esquina. Su precio es de 195 euros.

De cordones, de Bershka

Si las botas con la suela 'track' son una de las tendencias más fuertes en calzado esta temporada, ¿por qué probar con zapatos de cordones con esta suela de goma? El resultado es este modelo de Bershka tan especial. Su precio es de 35,99 euros.

Ahora solo te queda decidir qué modelo va a ir directo a tu zapatero.