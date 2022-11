En llamativo color rojo y con la altura perfecta para ir cómoda sin renunciar al glamour. ¡Lo tienen todo!

Si a la hora de buscar un look de fiesta nuestro objetivo es encontrar una o varias prendas que nos favorezcan y se adapten a nuestros gustos y necesidades, cuando se refiere a los zapatos la prioridad es clara, la comodidad. Vamos a pasar horas y horas con ellos puestos, sobre todo si tomamos como referencia los eventos navideños que están a la vuelta de la esquina, y lo último que queremos es que su elección sea un problema; por eso cada vez es más habitual renunciar a los altos tacones en favor de propuestas más funcionales.

Las firmas de moda lo saben y por ello no dejan de incluir zapatos de tacón sensato en sus colecciones. Al igual que las 'influencers', que no quieren que una mala decisión en términos de calzado se convierta en un dolor de cabeza (o pies en este caso) y recurren a ellos con asiduidad, y el de Lucía Bárcena es el mejor ejemplo. La experta en moda ha compartido nuevas imágenes en su 'feed' de Instagram con unos atractivos zapatos de tacón bajo en llamativo color rojo que no hemos podido pasar por alto, ha sido verlos e imaginarnos con ellos durante horas.

Se trata de unos zapatos de tacón estilo salón destalonado de charol, acabados en punta y cierre mediante hebilla en el tobillo de la firma Parfois. Un diseño muy especial que de forma inmediata acapara la atención y logra situarse como lo más destacado de su 'outfit', que en esta ocasión estaba protagonizado por pantalones vaqueros rectos, camiseta blanca con cuello de pico y larga gabardina 'beige'.

Acaban de aterrizar en la web de la marca, por lo que todavía es posible encontrarlos en todas las tallas por 29,95 euros.

Optar por un look sencillo y simple y dejar el protagonismo a los zapatos se ha convertido en una de las fórmulas de estilo más repetidas para las amantes de la moda. Es fácil de imitar y los resultados son realmente efectivos. Ahora que el negro se erige como el gran protagonista o los tonos neutros despuntan en el armario, nada mejor que sumar tacones que marquen la diferencia. ¿Te atreves?