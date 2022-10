Cómo combinar los zapatos masculinos (el calzado plano favorito de la reina Letizia) según las expertas del 'street style'

Son cómodos, aptos incluso para las ocasiones para más elegantes y hay opciones para todos los gustos: mocasines, Oxford, bluchers... así son (y así se llevan) los zapatos planos esta temporada.

¿Ahora que se ha hecho público su problema de salud, se bajará la reina Letizia de sus adorados zapatos de tacón en sus citas oficiales? Probablemente ni la metatarsalgia que padece de forma crónica ni el neuroma de Morton (o 'síndrome del stiletto') que le han diagnosticado recientemente logren que la monarca renuncie a sus salones de 12 centímetros a corto plazo; no obstante sus últimas apariciones nos hacen pensar que, poco a poco, presenciaremos un cambio en su estilo hacia unos tacones más moderados y que los zapatos planos y de aires masculinos ganarán cada vez más peso en su vestidor.

Sus looks para viajar esta semana a Alemania junto al rey Felipe VI parecen corroborarlo: en su llegada a la embajada de España en Berlín ha optado por los zapatos de Isabel Abdo con tacón cómodo (5,5 centímetros concretamente) que tanto le gustan; y solo unas horas antes se había rendido a la elegancia de los mocasines para coger el avión que les llevó hasta el país germano.

Por supuesto estos no son los únicos ejemplos. Si tiramos de hemeroteca comprobaremos que, en las contadas ocasiones en las que doña Letizia Ortiz ha salido de casa sin sus habituales salones o botas de tacón, su apuesta por el calzado plano ha acaparado infinidad de titulares. En este sentido, los mocasines son, sin lugar a dudas, su modelo favorito, aunque también guarda una buena colección de zapatos tipo Oxford o bluchers.

Sin embargo, la consorte no es la única que se ha aficionado a este estilo y son muchas las expertas en moda -como Olivia Palermo, abanderada del calzado plano incluso para los eventos más elegantes o Gala González- que se han sumado a esta tendencia, que no entiende de edades y que traslada al armario femenino ese tipo de zapatos reservados para los hombres hasta hace no demasiado tiempo.

El ejercicio de combinarlos es mucho más sencillo de lo que imaginas, ya que pueden lucirse de mil formas diferentes: con vaqueros para un acabado más casual, con traje sastre y gabardina para esta época de entretiempo o (la preferida de las pasarelas esta temporada) con calcetines al más puro estilo colegial. ¿Necesitas inspiración? Echa un vistazo a estos 'outfits' captados en el 'street style' de las diferentes capitales de la moda.

