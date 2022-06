Están a punto de comenzar las rebajas de verano así que ¿qué mejor momento para renovar tus 'sneakers? Además, si tus vacaciones las pasas en cielos nublados, vas a necesitar en tu maleta mucho más que unas sandalias.

UXÍA B. URGOITI

Sabemos que en verano y con estas temperaturas no tienes ganas de ponerte unas zapatillas. Tus pies piden sandalias o chanclas a gritos y no puedes pensar en calzar otra cosa. Pero también tienes que saber que no todas buscamos el calor en verano y que hay mucha gente que busca justo lo contrario: pasar las vacaciones en el fresquito. Los meses de julio y agosto el norte se llena de turistas españoles que quieren temperaturas más suaves, paisajes verdes y poder ponerse a la hora de dormir una mantita por encima para quitarse el fresquito (cosa que en este momento con 40 grados en el termómetro nos resulta una verdadera fantasía).

Y para todas estas personas que meten en su maleta de descanso unos vaqueros, un cárdigan, un chubasquero o unas botas de agua, es fundamental una prenda que sin darse cuenta no se quitan en todas sus vacaciones: las zapatillas.

Así que aquí estamos para ayudarte. Queremos que te decidas por los siete pares de 'sneakers' en los que merece la pena invertir esta temporada. Que tengan un diseño especial, que sean tendencia pero que no se pasen de moda a los dos meses. Y, sobre todo, que puedan combinar con toda tu maleta de vacaciones hacia el norte, donde entran desde unos vaqueros largos hasta una minifalda. Estos son nuestros siete modelo que cumplen todas nuestras exigencias.

Inglesa de lona, de Victoria

Porque muchas hemos crecido usando esta mítica zapatilla cada verano. Si quieres ir cómoda, pero sin necesidad de ponerte calcetines este modelo es el tuyo. Podrás combinarlas como quieras, con vestido o pantalones, y las tienes en muchos colores. Este modelo es sin cordones, pero también existe la más clásica, la que los lleva.

Biodegradables, de Yuccs

Porque ya cada vez somos más las que buscamos moda sostenible, la firma Yuccs ha lanzado una zapatilla realizada 100% con bambú. Además de ser ideal, ultraligera y súper cómoda, se trata de un material biodegradable y renovable.

Las más buscadas: las New Balance grises

De estilo urbano y combinables con cualquier prenda que te propongas, las New Balance son, una temporada más, las 'sneakers' favoritas de las 'celebrities' para darle un tono casual a sus estilismos diarios.

Un clásico, las Superga

Otro clásico de los veranos son las zapatillas Superga. Este modelo de la firma italiana tiene millones de fans por todo el mundo, pero es probable que con este estampado 'animal print' sean pocas las que lo puedan tener en su armario.

Si solo quieres llevar unas zapatillas en la maleta, UA Flow de Under Armour

Si solo quieres meter un modelo de zapatillas en tu maleta y eres de las que sale a correr cada día, la firma americana tiene las perfectas. Pensadas para darlo todo en el 'running' también tienen un diseño moderno que las hace súper combinables.

Con mensaje, de Skechers x JGoldCrown

El muralista famoso en todo el mundo James Goldcrown ha creado esta preciosidad para Skechers con sus icónicos diseños de corazón #Lovewall. Disfruta del encantador estilo y la comodidad de BOBS x JGoldcrown, en una zapatilla casual sin cordones con la comodidad asegurada de la firma.

Zapatillas blancas, de Puma

Porque todo armario debe tener unas zapatillas blancas en su interior, este modelo de la firma alemana fue creado para caminar, pero pronto pasó a ser una de las 'sneakers' favoritas de las 'insiders' de moda.