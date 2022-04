7 marcas de zapatillas 'made in Spain' que deberías conocer

Nike, Adidas, Puma... puede que sean tus firmas de sneakers favoritas, pero si de verdad quieres petarlo esta primavera, tienes que ponerte al día con estos modelos hechos en España y que arrasan en las redes sociales.

UXÍA B. URGOITI

No hace falta que te digamos que somos fans de las zapatillas. Muchos, sobre todo nuestros compañeros de piso nos acusan de coleccionarlas, y sin llegar a ese extremo, sí que es cierto que tenemos muchos pares en nuestro zapatero. Y es que la razón es muy sencilla, hay pocos 'looks' que se nos ocurran en la que este calzado no encaje a la perfección. Puedes calzarlas para ir a la oficina con un traje de colores y una camiseta, o con tu vestido boho o con unos vaqueros y una camisa. Ellas siempre pegan.

Y como buenas amantes de este calzado seguimos todas las tendencias que van surgiendo en zapatillas y nuestra mayor fuente de investigación siempre es la misma: Instagram y las 'insiders' de moda. Ellas siempre nos tienen al tanto de todo lo nuevo y de lo que más se lleva, y últimamente nos damos cuenta de que las 'sneakers' que están arrasando no son las que llevan el símbolo de Nike o de Adidas, las que más calzan las 'instagramer' son 'made in Spain': Pompeii, Hoff, Victoria... Puede que no te suenen tanto, pero es una idea mucho más original y que funcionan igual o mejor con tus mejores 'outfits'.

Arze

Esta marca nace en la cuna del calzado español, en Elche, Alicante. Se trata de una firma 100% vegana y tienen un estilo retro que nos encanta. Son perfectas para las amantes del 'looks' al más puro estilo 'Stranger Things'.

Todos sus diseños son unisex, y sus modelos son blancos con un toque de color, todos tonos que se llevan mucho esta primavera, como el amarillo o el verde. Queremos destacar, ya que deberían empezar a preocuparte este tipo de cosas, que se producen de manera ética, son un producto de kilómetro cero y materiales veganos 100% reciclados. Ideales para irte de festivales este verano.

Yuccs

Nacida en Mallorca, llevan muchos años diseñando zapatillas clásicas en colores neutros para calzar a las mujeres más clásicas. Sin cambiar sus procesos casi artesanales, se trata de un producto realizado con amor y mucho cuidado.

Entre sus modelos el más famoso es el 'Merino Sport', una zapatilla cómoda, suave, ultra-ligeras, flexible y transpirable. Hechas 100% en España con la más fina y suave lana merina. Un gustazo para los pies durante todo el año.

Hoff

Una de nuestras marcas de zapatillas favoritas. De hecho, ya teníamos un par antes de enterarnos que eran 'made in Spain', nos encantaron y punto. El furor que ha causado esta marca en los últimos meses es notable, no sólo porque nos aparezcan en bucle en Instagram, sino porque no dejamos de verlas por la calle.

Son ideales para llevar con los vaqueros de colores que son tan tendencia esta temporada porque estas zapatillas suelen ir en tonos tranquilos o neutros, así que encajan a la perfección.

Victoria Shoes

Todos conocemos esta marca porque de pequeños hemos llevado sus famosas 'inglesitas', pero la firma riojana hace muchas temporadas que hace otro tipo de zapatillas súper 'cools'.

Las Victoria tienen más de un siglo de antigüedad, pero viendo su última colección para este verano, nadie lo diría, diseños coloridos y bonitos, siguiendo las tendencias y con una calidad asombrosa.

Pompeii

Esta marca española está asociada a los estilos más pijos de las ciudades. Pero lo cierto es que esta marca de zapatillas creada en 2014 por unos universitarios ha conseguido crear todo un ‘lifestyle’ con multitud de adeptos.

Es cierto que sus primeros modelos fueron más clásicos, pero desde hace algunas temporadas se han atrevido un poco más y van desde las clásicas de suela fina, hasta sus últimos modelos de piel con estética ochentera, pasando por zapatillas con suela de yute.

Art Alternative

Esta marca es tan especial que solo es para las más atrevidas. Entre sus super fans se encuentra Rosalía y Aitana, que las lucen en muchos de sus 'looks' para sus espectáculos y conciertos.

Nacida en 1995, esta marca 'made in Spain' es la opción perfecta para las amantes de las maxi plataformas en las zapatillas.Su último lanzamiento: una línea vegana que incluye zapatillas muy ‘trendy’.

Morrison

Esta marca española es la favorita de todas las skeaters, tanto por su diseño como por si comodidad. Además, son únicas, ya que son personalizables y existen en tal variedad de colores y estampados, que resulta casi imposible encontrarse a alguien que lleve las mismas.

Son coloridas, divertidas y quedan genial con ‘shorts’ y minifaldas. No puedes dejar de tener las tuyas con tu propio diseño en tu zapatero.