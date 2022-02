Porque las zapatillas más famosas del mundo tiene muchas más versiones de las que te imaginas. Investiga y encuentra la tuya.

UXÍA B. URGOITI

Ya sabemos todas que en el mundo de la moda las que marcan el camino son las tendencias. Pero también es cierto que hay algunas prendas que nunca pasan, que son eternas y que se quedan en nuestros armarios hasta que se estropean de tanto usarlas. Hay muchos ejemplos de prendas de esto que te estamos contando: unos vaqueros, una 'blazer' negra y por supuesto, unas zapatillas Converse. Pocas cosas funcionan tan bien como estas 'sneakers' que en realidad fueron creadas para jugar al baloncesto. ¿No lo sabías? Pues sí, se diseñaron en 1917 por el jugador Charles 'Chuck' Tylor, que las puso de moda en 1921 al calzarlas en todos sus partidos. Desde entonces se han convertido en un verdadero básico en cualquier armario, hay verdaderos Converse lovers, entre las que estamos nosotras e incluso hay gente que colecciona las distintas versiones. Sí, has leído bien, las Converse tienen cientos de modelos preciosas y super chulas, nosotras te hemos elegido siete para que descubras la que realmente va con tu estilo.

Chuck 70 Striped Terry Cloth

No pueden ser más ideales y románticas. Son una combinación de lona orgánica, el tejido French Terry y la piel con colores primaverales más inclusivos para jugar con el ajuste y estilo exquisitos de las Chuck 70. Las rayas en tonos neutros reinterpretan el estampado clásico en la parte superior del tejido French Terry, que va cambiando el color a lo largo de la lengüeta de lona orgánica. La interpretación más tenue e inclusiva de los colores primaverales añade destaca ligeramente los ojales de piel, el parche del tobillo con la estrella vintage y el talón. Las zapatillas se completan con detalles premium de las Chuck 70, como la mediasuela brillante, los cordones planos de algodón y la amortiguación OrthoLite para aumentar la comodidad. Su precio es de 95 euros.

Chuck Taylor All Star Classic

Siempre hay que tener este clásico en el armario. Se trata de la zapatilla, en cualquiera de sus colores, que mejor combina con todo. Fueron creadas hace más de 100 años, con eso te lo decimos todos. Su precio es de 75 euros.

Converse Color Run Star Motion

Solo para las que se atrevan, estas Converse van a ser la sensación de cada paso que des. Las nuevas Run Star Motion son la evolución de la plataforma de la marca. El icónico modelo de lona de corte alto se combina con una llamativa mediasuela exagerada en dos tonos y detalles ondulados. Lleva amortiguación de espuma CX ultracómoda que proporciona un confort y un soporte de primer nivel, al tiempo que elementos clásicos como el inconfundible parche del tobillo 'All Star'. Su precio es de 120 euros.

Chuck Taylor All Star 'Lift 2X Platform Matte Metallic'

Pensadas para que te hagas ver, esta nueva versión de este modelo de Converse ha elevado su plataforma todavía más para crear un estilo híbrido. Al mismo tiempo, las barras diagonales en la mediasuela añaden un toque de estilo expresivo. Las arrugas metalizadas mate en el talón aportan a la parte superior de piel sintética suave un brillo sutil y texturizado. La puntera de goma y la puntera reforzada con patrón de diamante ofrecen un estilo 'All Star'. Su precio es de 95 euros.

Converse Canvas by you

Personaliza tu modelo de Converse como más te guste. Nosotras lo hemos hecho pensando en San Valentín, que ya está a la vuelta de la esquina, pero puedes crearlas como te apetezca. Su precio es de 105 euros.

Custom Chuck Tylor

Las chuck son la versión más simple de Converse. Sin bota y super sencillas, son perfectas para las que buscan unas zapatillas blanca sin más. Su precio es de 85 euros.

Chuck Taylor All Star Platform Lace

Sube de nivel con estilo con tus nuevas 'sneakers' de plataforma favoritas, que han sido renovadas por diseñadores italianos. La parte superior de lona con encaje se combina con toques dorados para conseguir un look premium inspirado en el glamour. Los elementos característicos de las Chuck Taylor, como la suela exterior con patrón de diamante y el parche del tobillo 'All Star', mantienen un 'look' clásico que te acompañará todo el día, todos los días. Su precio es de 90 euros.

Seguro que te hemos descubierto un universo de Converse nuevo para ti.