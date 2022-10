Gracias a Victoria Federica ya tenemos fichado un top de lentejuelas de Zara ideal

¿Te gustan los brillos pero no quieres pasarte en tu próxima fiesta? Esta prenda de la influencer promete darnos muchas alegrías con tus looks navideños.

Julia García

No hemos cerrado aún el capítulo de Halloween y ya estamos con los ojos puestos en lo que nos deparará la Navidad. Así de rápido va todo. Vivimos acelerados. Nuestro “modo lentejuelas” se ha activado, y eso significa que el radar que tenemos para localizar prenda o complemento que las tenga como protagonista está a pleno rendimiento.

Y efectivamente así es porque en las últimas horas ha detectado una pieza que será nuestra perdición para las fiestas que viene. Es de Zara, la ha llevado Victoria Federica en las últimas horas y, créenos, no puede molar más.

¡Lo que nos gusta un brillo! Esta temporada las amantes del bling bling están más de enhorabuena que nunca porque hay propuestas para deslumbrar al máximo. Trajes no aptos para discretas, bolsos que ejercen de acompañantes perfectos, minifaldas al más puro estilo Studio 54... nos encanta cualquier tipo de propuesta para bailar toda la noche.

En las tiendas ya hay también multitud de vestidos ideales para Nochevieja, pero lo que ha lucido la influencer es un sencillo top que es perfecto porque te permite combinarlo de diversas formas para sacar todo su rendimiento. Es más, puedes hasta llevarlo con una camisa debajo como si fuera un chaleco que verás que queda de lo más interesante.

Victoria Federica lo ha llevado únicamente con un pantalón negro satinado para así ceder todo el protagonismo a esta pieza de cuello halter y escote que deja la espalda completamente desnuda y en la parte superior juega con las lentejuelas negras haciendo un elegante drapeado.

El resultado de lo elegido por la infanta Elena es un look 10 para quienes no están dispuestas a renunciar al brillo pero prefieren no abusar de en en las celebraciones navideñas. Su hallazgo, que como te comentábamos sale del catálogo que Zara tiene actualmente en sus tiendas, tiene un precio de 29,95 euros y está disponible en cuatro tallas diferentes.

- Victoria Federica copia la tendencia más loca de Rosalía

- Si este otoño vas a llevar pana, que sea como Victoria Federica

- No se va a ningún lado sin chaleco de raso, palabra de Victoria Federica

Melena suelta peinada con raya en medio y rizos al natural completan el estilismo de Victoria Federica para acudir junto a un nutrido grupo de infuencer al cumpleaños de su compañera y amiga Marta Díaz.