Victoria Federica también tiene el mono vaquero de Mango que arrasa en Instagram

Influencers como María Pombo o Mery Turiel ya han lucido esta codiciada prenda en las últimas semanas.

Julia García

Pocas prendas son tan versátiles como un mono vaquero. El denim es el tejido eterno, ese del que sabes que no vas a cansarte nunca porque el juego que da durante todo el año es imbatible. Su poder es innegable cuando se plasma en forma de pantalón, pero nadie tiene dudas ya de que tiene exactamente el mismo cuando se declina como camisa, como falda o como mono. Precisamente de este último es del que hoy venimos a hablarte porque su capacidad de adaptación a distintos contextos ha quedado más que demostrada gracias a un modelo de Mango que lleva meses arrasando en la tienda online.

Se trata de un diseño ajustado de pernera recta que cuenta con cremallera central, es de manga corta con vuelta, tiene cuello camisero e incorpora bolsillos tipo parche en la zona del pecho y otros tradicionales en los laterales. Está confeccionado además en un atemporal azul oscuro y, gracias a su estilo retro, se ha convertido en el más codiciado de la primavera.

María Pombo fue la primera en ponernos el caramelo. Fichó antes que nadie esta prenda de entre las propuestas de la firma española y no dudó en enfundarse en él con unas botas y un suéter de cuello vuelto y manga larga debajo para llevar mejor las temperaturas otoñales.

No fue la única, al poco tiempo llegó otra compañera de profesión, Mery Turiel, y terminó de convencernos de lo mucho que puede hacer por nuestro armario una pieza tan favorecedora como esta. En su caso lo lució en clave más informal, con unas zapatillas de color blanco, pero el resultado fue el mismo: estilazo y comodidad 100% garantizado.

Y como no hay dos sin tres, ha llegado una mujer más para corroborar que estamos ante uno de esos éxitos de venta de la temporada. La última en hacerse con tan codiciado mono vaquero ha sido Victoria Federica.

La hija de la infanta Elena no suele lucir este tipo de prendas porque suele funcionar más con blusas y pantalones XXL, pero no ha podido evitar caer rendida ante su atractivo. De ahí que no haya dudado en lucirlo en sus redes sociales de la manera más efectiva, combinado únicamente con un elegante bolso de la firma Le Tanneur y con su larga melena peinada en una sencilla coleta alta.

La pieza, que tiene un precio de 49,99 euros, está prácticamente agotada en todas las tallas, pero no todo son malas noticias porque, dado su éxito, desde Mango no dejan de reponerla continuamente para que aún tengamos la oportunidad de llevarnos este diseño a casa.