Victoria Federica logra con este brazalete de Zara hipnotizar con su último look de invitada

8 joyas XL que elevarán tu look estival

Desde chockers pasando por joyas corporales, anillos o brazaletes. Te presentamos las piezas que dominarán el verano.

Las joyas, junto a los trajes de baño, son parte fundamental de la temporada estival. Igual que no hay primavera sin flores, no hay verano sin accesorios. Pero, además, esta temporada no podemos quedarnos con cualquier tipo de pieza, solo debemos fijarnos en los formatos XL. Detalles grandiosos capaces de empoderar cualquier look sencillo hasta elevarlo al Olimpo. ¡Pasen, vean y compren!