Así lleva Vicky Martín Berrocal el abrigo de Paula Echevarría que está por todas partes

La prenda viral del otoño ha llegado al armario de la diseñadora y la ha lucido de la manera más sencilla, pero también de la más favorecedora.

Julia García

Desde que Paula Echevarría anunció su colección para Primark, supimos que el abrigo fucsia con el que aparecía en una de las fotografías de la campaña sería todo un éxito. Tenía todos los ingredientes para que así fuera: un color potente (y tendencia), un corte cómodo y un precio de lo más competente: 40 euros. Y, efectivamente, tal y como preveíamos, así ha sido.

Esta prenda ha pasado a ser la más buscada de la temporada y una de las más virales en redes. No hay más que darse un pequeño paseo virtual por Instagram o TikTok para comprobarlo. Ha creado verdadero furor y lo hemos visto combinado de decenas de maneras diferentes, de entre las cuales tenemos muy claro cuál ha sido nuestra favorita, que no es otra que la de Vicky Martín Berrocal.

No tiene mucho misterio porque la diseñadora ha optado, como ves, por la fórmula más simple y, sin embargo, la más exitosa. Le han bastado unos cómodos vaqueros rotos de corte wide leg y una camiseta blanca de manga corta metida por dentro del pantalón para que el abrigo brille al máximo en su tonalidad de rosa tan intensa. Eso sí, para sacarle aún más partido y, de paso, exprimir las cualidades de los básicos, Vicky Martín Berrocal ha querido completar el look con unas sofisticadas sandalias de tacón en color negro a juego con un bolso de mano de Hermés y unas gafas de sol de Celine, además de un llamativo collar de eslabones dorados de Crusset, la firma de joyería de la modelo Rocío Crusset.

De este modo la andaluza se ha marcado uno de esos estilismos que sientan a las mil maravillas y que sirven para multitud de contextos porque funciona tanto para ir a la oficina como para ir a tomar algo una noche gracias a contar con elementos minimalistas.

"Es que eres mucho amiga", ha escrito Paula Echevarría al ver cómo había decidido la creadora lucir la deseada prenda que ha diseñado la actriz asturiana para esta temporada.

No sorprende la viralidad del abrigo como tampoco lo hace el hecho de que haya elegido tan bien Vicky Martín Berrocal los acompañantes para el mismo teniendo en cuenta que, por su diseño, promete amplia versatilidad con lo que tenemos en el armario a pesar de lo marcado de su color.