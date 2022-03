Los cinco vestidos de Zara y Massimo Dutti que vas a poder llevar ahora con Converse y mañana con sandalias

Los diseños midi o largos con inspiración en los años 70 van a ser los mejores aliados para el entretiempo. Los vas a poder combinar con cualquier tipo de calzado e irás siempre perfecta.

UXÍA B. URGOITI

Estamos ya a mediados de marzo y nosotras ya nos hemos puesto el uniforme de entretiempo. Esta época del año es mala, malísima para vestirse por las mañanas. Todavía no es primavera, así que es un poco pronto para lucir todas esas maravillosas tendencias, sobre todo la que nos tiene locas que es el 'color block', pero por ahora tenemos que esperar a que la estación que más nos gusta del año, entre del todo y tenemos que buscarnos 'looks' de equilibrio, esos que no son ni súper abrigados ni ligerísimos porque pasas mucho frío.

Así que nosotras tenemos nuestro propia fórmula para obtener un resultado exitoso durante las semanas de transición de armario. Es una suma muy sencilla: vestido midi o largo, cárdigan de punto gordito y nuestras Converse favoritas. Se trata de una combinación infalible que además, luego puede evolucionar para ser el 'outfit' perfecto de la primavera y el verano. Si cambias las 'sneakers' de bota negras por unas sandalias, seguirá siendo el 'look' perfecto para tus días de más calor.

Nosotras ya tenemos nuestras Converse, y ahora nos hemos puesto a buscar esos vestidos que se van a convertir en nuestros mejores amigos hasta que vuelva el frío, porque esta fórmula es triunfadora en primavera, verano y por supuesto, en otoño.

Para encontrar la pieza perfecta para que funcione nuestra fórmula nos hemos ido a dos de nuestras tiendas favoritas de Inditex, Zara y Massimo Dutti. Estamos buscando unos diseños muy concretos, de los que los escaparates de estas dos marcas están llenos. Se trata de diseños con estampados geométricos o estilo étnico, nos valen los dos dibujos. Las representaciones pueden tener forma de flores, figuras o los tipo psicodelía con esos efectos ópticos que tanto nos gustan.

La silueta que tienes que buscar para que te combine ahora con Converse y mañana con sandalia es la de un vestido midi o largo, de manga larga, cuello redondo o camisero y estilo evasé, lo que además, te va a regalar una comodidad maravillosa siempre que te lo pongas.

Los colores pueden ser desde los más llamativos, ya te hemos repetido mil veces que esta primavera llega llena de tonos llamativos o vivos, o algo más discreto como los negros, los tierra y toda la gama de los llamados blancos rotos.

Nosotras te hemos hecho una pequeña selección de nuestros cinco candidatos a convertirse en los protagonistas de toda nuestra temporada de entretiempo. Son de Zara y Massimo Dutti y ya te avisamos que estos vestidos no van a llegar en tienda al mes de abril, así que si te gustan...