Estos son los vestidos de punto en los que querrás vivir todo el invierno

Como todos los inviernos, el vestido de punto ha vuelto a nuestro armario para convertirse en el protagonista de nuestros looks.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A pocos días de que termine el año, está claro que el invierno ha llegado para quedarse. Y así, cuando las temperaturas se acercan peligrosamente a la parte negativa del termómetro, no nos queda otra que sacar las prendas más calentitas que tengamos en nuestro armario y envolvemos en ellas creando los looks más 'cozy' de todo el año. Sin embargo, hay una prenda que además de abrigar mucho tiene un fuerte potencial de moda y nos permite crear estilismos que no solo nos libren del frío sino que además son de lo más elegantes. Hablamos, por supuesto, de los vestidos de punto, que no son otra cosa que la fusión perfecta entre un jersey calentito y nuestros vestidos favoritos del verano.

Disponibles en lana, punto o cachemira, se trata de prendas que, aunque vuelven cada año, siguen también las principales tendencias del momento y presentan detalles especiales como estampados, mangas globo, aberturas, botones joya y o volantes.

¿Cómo elegir el vestido jersey correcto?

Olvídate de los prejuicios que tienes sobre el vestido de punto o vestido jersey. Lejos de ser un saco de patatas, se adapta a todo tipo de cuerpos y ese es su gran valor añadido, por lo que para elegir el tuyo solo tendrás que basarte en tus gustos y en tu presupuesto.

Vestidos de punto que visten más que uno de fiesta Ver 10 fotos

¿Cómo combinar un vestido de punto?

Ya sea corto, largo, oversize, entallado o de cuello alto, el vestido de punto es la prenda principal de cualquier look. Para llevarlo, nada más sencillo: unas medias, un abrigo largo, unas botas con tachuelas y ¡ya estás vestida! ¿Otras opciones? Combínalo con un abrigo peluche y unas zapatillas para un look más deportivo. El vestido jersey también va bien con botines, mocasines de tacón e incluso botas mosqueteras. Como ves, con el vestido jersey, ¡todo vale!

¿Dónde encontrar un vestido jersey de tendencia?

Esta temporada, el vestido jersey está en todas partes. Disponible en una infinita gama de tonos, puedes encontrar esta pieza clave en las estanterías de tus tiendas favoritas. Para renovar tu armario sin arruinarte, puedes optar por los vestidos de invierno de Asos, Cortefiel o Morgan. Si tu presupuesto es más amplio, también encontrarás opciones en firmas como Sézane, Claudie Pierlot y Sandro, así que sean cuales sean tus recursos, hay un vestido de punto perfecto para ti ahí fuera.

Para demostrártelo, hemos reunido una pequeña selección de vestidos de punto entre los que seguro que encuentras el que te acompañará durante toda la temporada.