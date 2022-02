Los vestidos y monos de invitada de Mango que encontrarás por menos de 50 euros

La temporada de BBC está a punto de comenzar y en nuestras tiendas 'low cost' puedes encontrar verdaderos tesoros en tendencia que te convertirán en la invitada estrella.

Poco a poco se va acercando la primavera. ¿Y eso qué significa? Que también está más cerca que nunca la temporada de bodas, bautizos y comuniones. Son muchos los que eligen esta temporada para celebrar un acontecimiento importante junto a sus seres queridos. Pues bien, si en tu caso has recibido una invitación a cualquiera de estos eventos, debes estar más que tranquila porque te aseguramos que está todo controlado. Porque a una invitada, uno de los temas más preocupantes es el hecho de no encontrar un look a la altura, pero gracias a nuestras tiendas 'low cost', esta tarea cada vez es más sencilla.

Seguro que te estás comiendo muchísimo la cabeza con este tema. Pero no de ahora, desde el momento en que los novios o los papás de los niños hacen entrega de una invitación, el radar se pone en alerta día y noche. Y aunque sabemos que hasta el momento era difícil encontrar algo, ya que aún estaba presente la colección otoño-invierno, ha llegado la hora de colarte en la nueva temporada de tiendas como Mango para descubrir las tendencias que van a arrasar entre las invitadas y, además, hacerte con el vestido o mono de tus sueños.

Para ello, no hace falta invertir mucho. Gracias a nuestras tiendas 'low cost', la vida 'fashionista' es mucho más fácil y convertirte en la mamá más elegante de las comuniones, va a ser menos complicado de lo que piensas. Tienes la opción de ir a grandes firmas, pero te adelantamos que puedes hacerte con un outfit deslumbrante por menos de 50 euros. Sí, tal y como lo ves.

Si eres invitada, la tarea de búsqueda será mucho más relajada. Pero sabemos que si, por ejemplo, eres la madrina o la mamá del niño que se bautiza o toma la comunión, el tiempo es muy limitado. Invitaciones, detalles para los invitados, últimos detalles del banquete… Deseas que el evento del año esté a la altura y que todos tus seres queridos disfruten junto a vosotros de este día tan especial. Por eso mismo, queremos hacerte la vida más fácil y por qué no echar un vistazo a nuestras tiendas 'low cost' para solucionar el tema del outfit lo antes posible. Esta temporada arrasarán los vestidos con detalles 'cut out', de tejido satinado y sobre todo, con mucho mucho color. Descubre en la nueva colección de invitadas de Mango el vestido de tus sueños a un precio increíble.