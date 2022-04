Las bajitas esta primavera SÍ pueden llevar vestidos largos gracias a estos diseños de Zara, Stradivarius y Lefties

Tu temporada será mucho más estilosa si te haces con uno de estos diseños y sin necesidad de subirte a unos tacones.

UXÍA B. URGOITI

Hace ya mucho que la moda va rompiendo sus propias normas y barreras. En este siglo las cosas ya no tienen que ser blancas o negras, y puedes ir metiendo en tu armario y luciendo diseños y prendas que hace unos años era algo completamente impensable. Los mitos 'fashionistas' han muerto y tienes que establecer unos nuevos siguiendo tus propios criterios. No te estamos diciendo que no sigas las tendencias, ya que ellas son la línea por la que caminamos, lo que te queremos explicar es que el 'todo vale' es una realidad y que tu estilo lo marcas tú misma.

Esta temporada parece que llega llena de ese tipo de derribos de cosas que estaban muy marcadas en moda y que nadie se había planteado nunca. Por ejemplo, la mezcla de colores que antes podían considerarse enemigos es una máxima en el 'color block', ahora el rosa y el rojo son 'best friends forever'. Pero no solo eso, sino que se termina también con es absurda idea de que porque seas bajitas no debes llevar un vestido largo porque te hace todavía más chiquitita. ¡Se acabo! ¿Te apetece llevar una prenda muy por debajo de la rodilla? Pues este es el momento.

Pero entendemos que, si eres bajita, romper este tabú así de golpe puede costarte un poco, pero tranquila, Zara, Stradivarius y Lefties han sacado una serie de vestidos largos, con pequeños trucos que los hacen perfectos para cualquier estatura. Da igual lo que midas, te van a quedar perfectos.

La cosa tiene un truco sencillo y todos estos vestidos largos de Zara, Lefties y Stradivarius tienen el mismo objetivo: quitar el foco de atención sobre tu estatura. Es decir, la idea es disimular y que el protagonista del 'look' no sea lo que mides sino otros detalles de la prenda. Un buen ejemplo es el vestido verde con volantes de Zara, entre el color y los adornos, es perfecto para jugar al despiste o si lo eliges estampado, ya sea en flores o en 'animal print' como los dos modelos que te proponemos de Lefties.

Otra cosa que te va a ayudar son los modelos que lleven aberturas en la zona de la falda. Cuanto más grandes mejo, ya que ese hace efecto piernas infinitas, sin depender de cuantos centímetros midan.

Y por último, siempre puedes subirte a tus amados tacones, aunque esta primavera-verano lo que de verdad se lleva son las plataformas, cuanto más altas mejor.