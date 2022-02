El vestido viral de Zara que se ha agotado en tiempo récord lo descubre Rocío Osorno y es uno de los más buscados del momento.

Cecilia Franco

Zara es una caja de sorpresas. Desde que se han dado a conocer todos los detalles de la nueva colección, la revolución ha sido real. Hasta tal punto que, gracias a todas sus novedades, ha conseguido que de inmediato hayamos olvidado la temporada de rebajas y que nuestras ganas de primavera hayan aumentado (aún más si cabe) exponencialmente. No hay más que asomarse a Instagram para darse cuenta que la nueva colección del gigante de Inditex no está pasando desapercibida y que, es más, está desapareciendo en cuestión de minutos como ha sucedido con la última propuesta de Rocío Osorno y el vestido multicolor que nadie se ha querido perder.

Está más que comprobada la capacidad que tiene Instagram de hacer viral cualquier idea o cosa, pero nunca imaginamos una acogida tan grande en cuestión de minutos, e incluso segundos. Es cierto que la nueva colección de Zara tiene todo para que esto sucediera, pero lo de este diseño ha sido increíble y Rocío Osorno lo sabe.

De ella hemos aprendido que esta nueva temporada no nos podremos desprender de los estampados retro, pero también hemos aprendido que la nueva temporada no espera y aunque creamos que aún es pronto para renovar nuestro armario de primavera para incluir nuevas tendencias, estamos equivocadas. La 'influencer' que se ha atrevido hasta con los pantalones más polémicos de la firma, ha demostrado que con la nueva colección del gigante de Inditex, por diversas razones, no podemos andar en el despiste y debemos adelantar acontecimientos si no queremos caer en eternas listas de espera o lamentaciones.

De hecho es que ya hemos comprobado que, a estas alturas, gran selección de prendas ya tienen lista de espera, pero lo de este vestido ha sido de otro mundo. Literalmente, ha durado en la web minutos, e incluso segundos, después de que Rocío Osorno lo mostrara en sus redes. Muchos de sus seguidores lo han calificado como EL vestido, otros han buscado la referencia sin descanso hasta descubrir que, efectivamente, han agotado existencias.

El vestido más solicitado de la temporada es un diseño mini de tirantes cadena, cuerpo ceñido y bajo drapeado. Su combinación multicolor y su tejido con un toque sensual, huele completamente a primavera y ya está rondando entre los pensamientos de esperanza de muchas. Rocío, además, ha incluido un cinturón fucsia para potenciar aún más su color y marcar muy bien ese contraste de tejidos drapeados y lisos. ¿Te has quedado sin el vestido más deseado de la primavera? Estaremos atentas por si surgen nuevas oportunidades.