Este es el vestido de Zara que te va a hacer olvidar las rebajas

Crochet, lentejuelas y encaje... Con estas tres palabras ya te lo decimos todo.

UXÍA B. URGOITI

No te preocupes por esto que te va a pasar porque nos ha pasado a todas. La idea de entrar en Zara para arrasar en las rebajas y terminar comprando diseños preciosos de su nueva colección es un clásico en esta época del año. Pero es que nos lo ponen complicado, porque las nuevas prendas, que son perfectas para este verano, son todas ideales. Y un buen ejemplo de esto que te estamos contando es el vestido que hemos descubierto esta mañana. Prepárate para enamorarte.

No es que nosotras seamos adivinas de las tendencias o de lo que va a arrasar en las próximas semanas, es que hay diseños que hablan por si solos. Y eso es precisamente lo que pasa con este vestido largo de la nueva colección de Zara. No es que sepamos que se va a hacer viral porque a nosotras nos gusta (que también) sino porque nada más verlo, ya lo sabes, va a ser un éxito en mayúsculas.

La clave del vestido del que te estamos hablando es su mezcla de tejidos y el color. Los diseñadores de la firma de Inditex han querido arriesgar con una combinación que podría haber sido un absoluto fracaso pero que finalmente ha sido un verdadero triunfo. Es la unión de varias tendencias, como el crochet, las lentejuelas y el encaje en una creación en tono achampanado que como resultado da un vestido largo de tirantes, que podrás usar todo el verano, y que no tendrá limite en el tiempo.

Este vestido de Zara lo vas a encontrar en las tallas XS hasta la L, y es de lo que en Inditex llaman edición limitada, lo que significa que una vez que se agote ya no volveremos a verlo. Cosa que nos parece más que normal, ya que se trata de un diseño muy especial que como empieces a verlo como clones por todas las calles del mundo, pierde su gracia. Pero tranquila, todavía no lo han puesto a la venta, así que puedes apuntarte en la lista de espera para que en cuanto lo lancen, te lo compres y no te quedes sin él.

No está de rebajas y dudamos mucho que vaya a estarlo en un futuro próximo. Se trata de una prenda tan especial que nada más salir a la venta va a desaparecer. Nosotras ya te hemos avisado, luego no nos digas nada cuando lo veas en las cuentas de Instagram de tus 'insiders' de moda favoritas.