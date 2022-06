Zara lanza el vestido del futuro y el más bonito de la temporada

La marca de Inditex nunca deja de sorprendernos. Esta vez lo hace con un diseño realizado en CO2 o lo que es lo mismo, Carbono.

UXÍA B. URGOITI

Es el futuro, y la marca que no quiera verlo terminará quedándose atrás. La sostenibilidad en el mundo de la moda ya no es un deseo, es una necesidad y por supuesto, en muchos casos, un hecho. Invertir en materiales sostenibles y en procesos más respetuosos con el medio ambiente ya no es una opción, sino una necesidad para todas esas firmas que quieren cumplir con las nuevas exigencias de las clientas. Y en eso está siempre Zara. A la cabeza de la innovación. El grupo Inditex no quiere quedarse atrás e intenta solucionar el mayor problema de la industria a la que pertenece, la contaminación de la moda.

Por eso no nos hemos sorprendido cuando entre las novedades de prendas que han entrado esta semana en su web hemos encontrado un vestido que se va a convertir en nuestro mejor amigo de la temporada. Se trata de un diseño midi, en tono crudo, con una manga maravillosa de volúmenes que parecen volantes y escote en forma de corazón ideal.

Pero lo especial de este diseño no está en lo precioso que es, que también, sino que tiene un punto más que ha hecho que nos enamoremos de él: está confeccionado con CO2. Este diseño forma parte de la cápsula puesta en marcha por la alianza entre la firma española y la startup 'LanzaTech', una empresa de tecnología "que captura CO2 de procesos industriales, agrícolas o de desechos domésticos y, a través de un proceso de fermentación, se transforma en etanol, componente fundamental en la producción de materiales como el PET que se usa en el hilo de poliéster', según cuentan desde la propia web de Zara.

Esta colaboración comenzó a finales del año pasado y desde entonces Zara ha puesto a la venta varios vestidos confeccionados a partir de materiales reciclados, todos ellos con una gran acogida entre el público, con el CO2 como protagonista.

Este vestido que va a ser tu nuevo amor de verano cumple el estándar 'Green to Wear 2.0' que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil. Para ello en Inditex han desarrollado el programa 'The List' que ayuda a garantizar tanto la limpieza de los procesos productivos como la seguridad y salud de nuestras prendas.

Pero claro, no todas las noticias iban a ser maravillosas. Hay una cosa que tenemos que decirte respecto al vestido más ideal del verano, y es que está agotado.