El vestido de Zara con el que Rocío Osorno nos ha convencido de que el verde siempre es buena idea

Un look de invitada ideal para cualquier evento especial que se te presente en lo que queda de verano.

Julia García

“Se viene vestidazo”, escribe Rocío Osorno junto a una galería de imágenes que ha publicado en su perfil de Instagram en la que aparece enfundada en un diseño satinado de color verde que efectivamente era todo un vestidazo. Y es que si ella, que es toda una experta en avistar prendas especiales en las firmas que todas visitamos asiduamente, nos dice que lo es, nosotras no podemos más que creerla a pies juntillas.

Su patrón tipo corsé hace que cuente con escote con aros y tirantes finos que queda perfectamente ajustado al cuerpo como el resto de la pieza hasta permanecer cerrado en la espalda y terminar por debajo de las rodillas. El resultado es tal y como imaginas: espectacular.

Es Zara quien está detrás de este vestido de nueva colección que bien podría haber formado parte de la edición limitada pensada para estilismos de noche que hace unos días presentó con Kate Moss como imagen. Lo curioso es que, a pesar de que no se engloba dentro de esta exclusiva línea y de que tiene tan corta “edad” porque ha llegado hace nada a las tiendas, está ya completamente agotado.

Pero, que no cunda el pánico porque no todo iban a ser malas noticias. Hay una cosa buena y es que, cuando una entra en la tienda online de la firma y lee que ya no está disponible, puede ver que hay opciones muy similares en cuanto a corte y color que son realmente apetecibles porque cumplen con las mismas funciones.

Cualquiera de las alternativas que nos proponen desde Zara funciona a la perfección en clave formal porque como look de invitada resulta una genial idea tal y como lo ha lucido Rocío Osorno que nada tiene que ver con el vestido Cenicienta que nos mostró hace unos días.

La influencer ha decidido acompañar este vestido en tono lima se manera clásica con complementos metalizados en forma de clutch y sandalias altas con plataforma, mientras que como joya se ha decantado por un llamativo collar tipo choker metálico tan en tendencia en los últimos meses.