Tu vestido favorito del verano no está en Zara, ni en Massimo Dutti ni en Mango, está en Oysho

Sí, has leído bien. Resulta que la firma de lencería y baño de Inditex ahora tiene los dos vestidos más ideales para lo que queda de temporada.

UXÍA B. URGOITI

Estamos ultimando nuestra maleta. Qué poquito nos queda para cerrarla y escapar hacia nuestras soñadas y sobre todo, ganadas vacaciones. Llevamos meses esperando nuestras semanas de descanso y planeando todo lo que vamos a hacer en ellas. Y dentro de nuestro 'planning' perfecto, como no, también está lo que vamos a meter en nuestro equipaje para seguir luciendo nuestro estilazo habitual allá donde vayamos. Lo tenemos todo, o mejor dicho, casi todo: pantalones cargo, bikinis de colores vitamina, alpargatas, tops, bolsos mini... Pero lo que no habíamos encontrado todavía era nuestro vestido del verano, ese que no te quitas durante esta estación del año y que se convierte en la prenda que más pena te da cuando la guardas porque llega el otoño.

El caso es que no encontrábamos lo que estábamos buscando. Nuestras firmas habituales como Zara, Massimo Dutti, Mango, Stradivarius... no tenían ese diseño con el que sentías el chispazo. Y resulta que el problema era que no estábamos buscando en la marca en la que teníamos que mirar, nuestro vestido del verano ha surgido de repente, como los amores verdaderos, una tarde verano, sin buscarlo, y estamos seguras de que esto ha es amor para siempre. Y ha sido en Oysho.

Hemos entrado en la marca de Inditex buscando un bikini o bañador de rebajas para nuestras vacaciones y hemos encontrado no uno, sino dos vestidos increíbles que van a solucionarlos nuestro último dilema 'fashion' de la temporada.

El primero es una maravilla de vestido midi con mucho vuelo. El flechazo ha sido inmediato por el diseño. Con el cuello 'halter' y el preciosísimo estampado de flores, es imposible no enamorarnos de él. Este diseño estiliza y alarga la figura y si encima tienen tanto vuelo como este vestido, todavía más. Nos encanta el rollo bohemio que despliega cuando te mueves, es puro verano.

Pero lo mejor de todo es que ha sido creado a partir de madera de bosques gestionados de forma más sostenible donde los árboles se cultivan de forma controlada con programas que garantizan su reforestación. Así que lo tiene todo.

Y nuestro segundo flechazo ha venido de la mano de la sencillez. Un vestido con un diseño tan simple que es completamente irresistible. Teñido en el color del verano, el rosa fucsia, cuando tu piel adquiera ese bronceado que sale solo por caminar en la playa, vas a lucir espectacular. Parece un vestido de tirantes sin más, pero tiene todo el detalle en la espalda. Sencillo y precioso.

Y como ocurre con el otro modelo, este también pertenece a la colección de prendas sostenibles de la marca de Inditex, ya que está realizado en fibra sostenible, que se obtiene a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua. Transformando este residuo en un nuevo recurso reducimos la producción de materia prima virgen y el consumo de agua, energía y recursos naturales.