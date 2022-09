El vestido satinado de Mango que triunfa en todas las oficinas

Lo has fichado y te ha fascinado. Conviértete en una auténtica 'working girl' con el vestido satinado de estampado geométrico máxima tendencia.

Cecilia Franco

Puede parecer un tanto complicado el hecho de volver a la oficina todavía con un armario de verano. Pero lo cierto es que tampoco es para tanto cuando nos asomamos a nuestras tiendas 'low cost' y encontramos tesoros que tienen la etiqueta 'working girl'. Pues bien, si estás teniendo una crisis 'fashion' con este tema, venimos a decirte que en Mango hemos encontrado el vestido que llevarás a la oficina y se convertirá en la prenda estrella de toda la temporada.

Hemos vivido un verano de ensueño, repleto de planes y con outfits playeros que nos han llenado de vida. Ahora todo esto queda en un recuerdo y toca volver a la rutina sabiendo que nuestro 'mood' cambia y, con ello, todo lo que alberga nuestro armario. No queremos decir que ya ha llegado el momento de hacer el cambio de armario, pero sí de adaptarlo a las circunstancias. Prueba de ello, lo podemos encontrar en Instagram y en todo lo que sucede en el 'street style'. Desde allí dieron el pistoletazo de salida a una temporada de entretiempo, que no ha dejado a nadie indiferente, repleta de color y adaptada a las temperaturas.

De todo ello, hemos aprendido dos cosas. Por un lado, que los looks a capas vuelven con mucha fuerza. Y que, por otro lado, los estampados geométricos y las prendas satinadas han sido y van a ser nuestro mejor aliado.

Así que, siguiendo toda esta teoría, la práctica es que nuestras tiendas 'low cost' no han tardado en lanzar sus propuestas en torno a esta idea. Y es que si ya tenemos fichadas las chaquetas, ahora toca combinar a capas y estrenar el vestido máxima tendencia de Mango.

Un diseño satinado de estampado geométrico y corte midi que salvará los largos días de oficina con estilo. Este vestido estilo camisero satinado con cinturón será nuestro gran aliado para crear un look sencillo, cómodo y, lo más importante, estiloso sin necesidad de llenar la prenda de complicaciones. Con una blazer negra oversize y unas sandalias de cuña lograremos un look de entretiempo de excelencia. Y tú, ¿ya has incluido vestidos satinados con este estampado? Los diseños satinados van a marcar la temporada y van a protagonizar parte de los looks de las expertas en moda.

Así que, definitivamente, si nunca te has atrevido con estos tejidos, ahora su elegancia, comodidad y frescura se convertirá en tu prioridad a la hora de pisar la oficina.