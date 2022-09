No querrás llevar otro vestido rosa a una boda que no sea este de Massimo Dutti que nos ha descubierto Rocío Osorno

El diseño más especial para acudir de invitada.

Julia García

El rosa es un color que genera mucha controversia. No solo en el ámbito masculino, donde sigue costando derribar los prejuicios culturales afianzados durante los dos últimos siglos. También en la moda femenina, si bien en este caso más es un debate diferente, más sencillo: o te gusta mucho o no te gusta nada. Hay pocas mujeres que con el rosa se muestren indiferentes. Y van a ser menos todavía cuando vean el último look de Rocío Osorno.

La influencer andaluza es de las que se apunta al rosa a menudo. Además, no hace en toda su amplitud cromática. Desde el fucsia hasta el rosa empolvado o palo más apagado, pasando por todas las tonalidades intermedias de este color de moda ahora que el universo ‘Barbie’ vuelve a ser tendencia. Lo es, por cierto, en parte, porque se acerca el día en el que podamos ver en el cine la película sobre la famosa muñeca que dirige Greta Gerwig y protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling.

Después de este breve impás cinematográfico —es difícil no pensar en el séptimo arte en plena época de festivales internacionales, Venecia a la cabeza—, volvemos a Rocío Osorno y su gusto por el rosa, con el que vive un idilio que ha vuelto a quedar demostrado en su último post en Instagram.

La andaluza luce en él un vestido de sin mangas y largo midi de Massimo Dutti que, la verdad, es una preciosidad. De un rosa elegante, nada excesivo, y con un diseño versátil y muy atractivo, es una pieza ideal para una boda de final de verano, por ejemplo.

Fabricado en lino, tejido ligera ideal para los meses de calor y entretiempo, como es el caso en septiembre y parte de octubre en determinadas zonas de España, destaca especialmente por la decoración de los tirantes. Especialmente el lazo que lleva sobre uno de los hombros, con lazada extralarga que cae por tanto por el pecho como por la espalda.

Además, el vestido de Massimo Dutti tiene una larga abertura en la falda que también juega un papel decisivo en el resultado final de un diseño al que no se le puede poner ni un pero. Ni siquiera el precio, que es accesible, ya que se vende en la tienda online de la marca gallega por 149 euros.

Como ves en el look de Rocío Osorno, no puede quedar mejor con unas sandalias de tacón en el mismo color, pero también puedes combinarlo con accesorios y calzado metalizados o en otros colores como el blanco. Es lo suficientemente versátil como para que puedas adaptarlo a lo que tienes en tu armario.