El vestido perfecto del verano es de Sfera, tiene mangas amplias con volantes, escote recto y lazada en la espalda

La marca de El Corte Inglés tiene el vestido que es todo lo que queremos llevar una y otra vez esta temporada.

UXÍA B. URGOITI

Tenemos que confesarlo: tenemos cierta predilección por Sfera y una de nuestras mayores aficiones es explorar las prendas nuevas que llegan cada semana a sus tiendas. Si hace unas semanas nos enamoramos de su nueva colección de vestidos de Alta Costura para invitadas ideales, ahora la joya llega en forma de vestido veraniego, con rayas, con volantes y un lazo en la espalda que nos ha robado el corazón, amor a primera vista 100%.

Este estampado de rayas, en tonos azul clarito, hacen de este vestido de corte midi marinero de Sfera la prenda perfecta para lucir este verano. No podemos dejar de mirarlo, ya estamos pensando cómo lo vamos a combinar y en qué momentos lo vamos a lucir, aunque sería más sencillo pensar en cuáles no lo vamos a llevar.

Vamos a describirlo por partes y con todo detalle porque este tipo de vestido marinero de verano es clave esta temporada: nos encanta el corte al pecho, lo que hace que le siente bien al 99,9% de las siluetas femeninas del mundo, con unos tirantes anchos rematados en volantes ideales, y la fada de vuelo en bloque... Seguro que hay otros diseños, pero nosotras nos hemos enamorado de este y sabemos con ciencia cierta que será una de las tendencias más admiradas y buscadas de todo el verano.

Ya lo vemos para llevar con alpargatas, con zuecos, con sandalias de cuerdas, con bailarinas, y cuando comience el entretiempo de nuevo podrás seguir llevándolo con zapatillas, que aún tienen días para seguir siendo compañeras de todos tus looks. Si veraneas en el norte y por la noche hace fresquito, te quedará ideal con una chaquetita de punto azul marina, tu cazadora vaquera favorita o una blazer estilo marinero con los botones dorados. ¡Fantasía!

Es un perfecto y asequible, no llega a los 40 euros, para estos días que vienen de verano. Jornadas de playa y luego terraceo con los amigos por el paseo marítimo. Este diseño de la firma joven de El Corte Inglés te va a proporcionar los mejores 'looks' de la temporada. Solo vas a tener un pequeño problema, que crea adicción por lo bien que sienta, lo 'cool' que es y lo cómodo, así que puede que no te lo quites en los próximos meses.

Solo nos faltaría darte un último detalle, el bolso. Pero en esto tampoco tenemos dudas, cualquiera de material rústico, como la paja o el crochet, será su mejor amigo.