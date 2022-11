El vestido de punto de Zara que combinarás este otoño con botas y ya ha estrenado JustCoco

Que tu armario de otoño no se quede sin un vestido textura, como el que encontrarás en la nueva colección de Zara.

Los vestidos de punto se han convertido en la opción más repetida de los últimos tiempos. En ellos, hemos encontrado ese menos es más que tanto nos ayuda a la hora de crear un look de éxito. Los diseños de punto han demostrado todo su potencial y ahora lo que tenemos claro es que este otoño un vestido midi como el que nos ha descubierto JustCoco en Zara es todo lo que necesitaremos para combinar con botas.

Aunque ha sido algo que siempre hemos tenido en mente, lo cierto es que el impulso que han tenido las prendas de punto ha incrementado nuestras ganas de completar nuestra colección de temporada. Hemos descubierto su comodidad y, sobre todo, la versatilidad que podemos encontrar en ellas.

Los diseños de punto están teniendo su protagonismo y aunque nos fascinan los diseños dos piezas perfectos para andar por casa y salir directamente a hacer todos los recados, los vestidos están tomando las calles este otoño.

De hecho, tan solo tenemos que analizar la nueva colección de Zara para saber que efectivamente, este otoño todo lo que necesitamos es un vestido de punto básico. Pero no uno cualquiera, sino algo así como lo que nos propone JustCoco.

Son sencillos pero ideales, sientan como un guante, estilizan al máximo y, lo mejor, son la base de un 'lookazo' con mil formas para combinar. Los vestidos de punto se han convertido en los diseños más buscados por su variedad, no hay más que observar el interés que ha despertado uno de los últimos post de la 'influencer'.

El vestido en cuestión es de Zara y es una opción que estamos seguras irás a buscar. Sobre todo, si eres futura mamá. "Estaba probándome cositas nuevas que me he comprado para poder vestir mas variado con esta barriguita… y he flipado". Y es que en este tipo de vestidos las futuras mamás han encontrado la opción más cómoda y la alternativa a un clásico look premamá repleto de variedad.

Este vestido textura de punto, corte midi y manga larga es el diseño que mejor combinará con zapatillas, botas o botines, que desearás coleccionar en varios colores y que se proclamará en la prenda estrella de tu fondo de armario. Estés o no embarazada, caerás rendida a la comodidad más favorecedora. Descubre en nuestras tiendas 'low cost' los diseños de punto que desearás combinar con toda tu colección de botas de temporada.