Con este vestido negro que Eugenia Silva ha fichado en Massimo Dutti tienes un armario completo

No está rebajado pero este diseño minimalista es una de las mejores compras que puedes hacer este verano.

Julia García

No nos cansamos de repetir que en la moda, a menudo, menos es más. Tenemos ejemplos a montones de ello, y Eugenia Silva acaba de sumar uno más a la interminable lista: el vestido negro de Massimo Dutti que no te vas a querer quitar en todo el verano.

¿Quién ha dicho que el negro no sea para esta época del año? La firma gallega te quita ese pensamiento de un plumazo con este diseño largo de tirantes tan elegante como confortable que la modeloa ha llevado con bailarinas a juego y una blazer blanco, conformando así una de las combinaciones cromáticas de la temporada: ‘black&white’.

El vestido destaca al mismo tiempo por la simplicidad de sus líneas como por la originalidad de sus detalles de confección. Por ejemplo, la cruz anudada que dibuja en la parte alta de la espalda hasta alcanzar los hombros y que le da un toque tan especial a una prenda concebida de forma minimalista.

También la doble abertura lateral de la falda, que recuerda a los diseños ‘cut out’ que tanto se llevan estos días. A esto hay que sumar otros elementos que nunca fallan, como es el caso del escote halter, tendencia por méritos propios.

Fabricado en lyocell, el vestido de Massimo Dutti no puede ser más favorecedor, y más si lo combinas en clave casual con una blazer, tal y como ha hecho Eugenia Silva. Esta idea te permite, además, elegirlo para ir a la oficina o las noches de verano y también para el final del mismo, cuando el calor ya no sea el mismo que en estos primeros compases del estío.

Es tan estiloso el vestido como los que han lucido recientemente Tamara Falcó y Vicky Martín Berrocal aunque no tengan nada que ver los tres entre ellos, y por eso no necesita para lucir su elegancia ni siquiera una cuña, no ya un tacón. También lo acepta de buen grado, pero con un calzado plano como el que lleva la top puedes exprimir todas sus virtudes sin restar comodidad.

En definitiva, no se le puede pedir más por los 59,95 euros que cuesta a una prenda de ropa. Y no podrás negarte más a darle una oportunidad al negro en verano.