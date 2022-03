Este es el vestido más vendido, y ahora más buscado, de H&M para las invitadas a cualquier evento esta primavera

Satinado, en tres colores, la firma sueca lo llama vestido de dama de honor y nosotras 'look' perfecto para triunfar en cualquier boda.

UXÍA B. URGOITI

Nuestra mente ya está metida en pleno en la primavera. Tenemos todo nuestro armario listo para lucir todas las tendencias que ha marcado la moda ya para los próximos meses: los pantalones cargo, los pantalones de cuero de colores, los vestidos de flores... No se nos ha pasado ni una de las muchas prendas que van a arrasar en las próximas semanas.

Pero tenemos que reconocer que andamos un poco perdidas en el tema eventos. Parece que esta primavera se casa todo el mundo. Probablemente las ganas de celebrar, herencia de la pandemia, y que se han tenido que retrasar muchas bodas, han hecho que en los próximos meses nos hayamos encontrado con todos los fines de semana llenos de enlaces, y claro, eso son muchos 'looks' que buscar. Así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos dado con el vestido perfecto para cualquier evento primaveral en H&M. Lo cierto es que no nos ha sorprendido nada cuando hemos visto que se trata de uno de los diseños más vendidos de la marca sueca, es el número uno en su ranking. Pero tranquilas, porque no paran de reponerlo una y otra vez, dado el éxito que tiene y lo acaban de lanzar en dos colores más.

Este vestido de la colección de primavera de H&M lo tiene todo. Lo primero es que sigue dos de las tendencias más fuertes esta temporada: el tejido satinado y el ser cruzado estilo camisero. Si te acercas a tus tiendas 'low cost' favoritas vas a ver sus burros de ropa llenos de este tipo de diseño. Además, al tener este patrón, se trata de una prenda que le va a sentar bien al 99,9% de las mujeres del planeta, porque si quieres ajustarlo más puedes hacerlo atando con más presión sus lazos y si quieres hacerlo más 'overside' pues lo contrario.

Este diseño está tan enfocado a bodas y enlaces que H&M lo ha creado pensando en las damas de honor, en España las novias, (y nosotras lo agradecemos) no tienen esa figura en su enlace, así que lo transformamos en el 'look' perfecto de invitada. Lo tienes en dos colores más, gris y beige, aunque nosotras nos quedamos con este modelo en azul turquesa.

Es muy sencillo de combinar, para nosotras el vestido debe ser el protagonista absoluto del 'look', así que haríamos una combinación sencilla de accesorios, sin mucho color.

Como hacemos siempre hemos dejado lo mejor para el final, y en este caso es el precio, ya que el vestido que te va a salvar todas las citas de eventos que tienes esta primavera no llega a los 60 euros. Así que no nos extraña nada que sea el más buscado del momento.