La marca de Inditex ha dictado sentencia sobre lo que vamos a llevar la última noche del año y todo el mundo se lo está tomando al pie de la letra.

UXÍA B. URGOITI

Nosotras también sabemos mirar el calendario y darnos cuenta de que quedan más de 40 días para que llegue la Nochevieja. Pero es que se nota que este año tenemos muchas ganas de celebrar cosas porque ya estamos metidas en plena agenda de cenas, comidas y fiestas de Navidad. Además, nuestras marcas favoritas 'low cost' ya están sacando sus colecciones más glamourosas para que disfrutes de las celebraciones con un 'lookazo'. Bershka, Desigual, Massimo Dutti... todas han lanzado ya sus prendas llenas de lentejuelas, tejidos satinados y brillos. Y por supuesto Zara, que desde el privilegio que le da ser la número uno, ha dictado sentencia sobre el vestido que todo el mundo va a querer lucir en Nochevieja.

El diseño es cuestión no puede ser más ideal y lo cierto es que parece que la firma gallega va a tener razón, ya que no para de agotarse y reponerse. El secreto del éxito de este vestido es muy sencillo: su inspiración años 20 es lo más bonito que hemos visto en los últimos tiempos. Elegante y chic, normal que haya desatado la locura entre las 'Zara's lovers'. Cuando estamos a un siglo de diferencia de aquella maravillosa época para la moda, con vestidos de cintura baja, ropa estilo lencera, largos collares de perlas, zapatos de pulsera y una larga de prendas icónicos como casi nunca antes había ocurrido en el universo de las tendencias, nos damos cuenta de que en esto de la moda todo es cíclico y vuelve. Y que esta prenda de la firma de Inditex triunfa porque la elegancia es eterna, no tiene fecha de caducidad.

Se trata de un vestido mini, en color negro, estilo lencero pero que tiene una fila entera de flecos que le dan todo el estilo. Por ahora, en esta segunda remesa porque ya se ha agotado en una ocasión, lo tienes en todas las tallas, pero nos da la impresión de que va a durar poco poquito, así que nosotras no esperaríamos mucho para llevarlo a nuestro armario.

10 vestidos de lentejuelas de Zara, Bershka, Mango y Massimo Dutti Ver 10 fotos

Si te decides por la propuesta de Zara y luces este vestido inspirado en los años 20 la última noche del 2021, no vas a tenerlo complicado a la hora de combinarlo. Su color y sencillez de patrón hace que la cosa sea muy fácil. A nosotras nos encanta la idea de darle un poco de color con unas sandalias llamativas o un bolso en tonos vivos.

Nosotras ya te hemos contado qué vestido va a ser el más elegido esta Nochevieja, ahora decide tú si vas a entrar entre sus miles fans.