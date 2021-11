El vestido de noche más bonito de Mango tiene un descuento alucinante en el Black Friday

La Navidad está a la vuelta de la esquina y no puedes perder oportunidades como esta. Un LBD ideal por menos de lo que imaginas.

UXÍA B. URGOITI

El vestido negro es un básico todas las temporadas. Sabes que si tienes uno colgado en tu armario es esa arma que nunca falla y que te ha ayudado a ganar mil y una batallas en esos momentos en los que nos entra la duda delante del espejo de ¿qué me pongo hoy? Estamos seguras de que no nos equivocamos cuando te decimos que no existe prenda más fiel y leal dentro de tu armario. Y estamos igual de convencidas cuando te contamos que hemos encontrado en Mango el diseño perfecto para estas navidades. Porque sí, se acerca la Navidad y un LBD va a ser tu nuevo mejor amigo. Pero eso no es lo mejor de todo, la gran noticia es que ese diseño de la firma catalana ideal e irresistible está dentro de sus ofertas del Black Friday y se queda con un precio maravilloso.

Lo cierto es que se trata de una prenda de las que llamamos de largo recorrido. Hay veces que te compras un diseño para un momento o fiesta concreta y otras, como es el caso, que sabes que ese vestido te va a durar hasta que te canses de verlo.

El vestido de noche de Mango del que nos hemos enamorado es un diseño sencillo y súper elegante. Se trata de una prenda mini, recta, súper entallada, de manga larga y hombros abullonados. Si lo ves de frente, te parece un LBD más, pero es que tiene la gracia en la espalda, dónde tiene una elegante abertura que se cierra en el cuello con un botón joya precioso. Se trata de un modelo que va a sentar bien al 99,9% de las mujeres que se decidan a lucirlo.

Además, esta prenda lleva la etiqueta 'Committed' de Mango, lo que significa que ha sido confeccionada con fibras y procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental.

Dentro de la sencillez que tiene el vestido, ya está en tu mano que lo combines con la fórmula más acertada para que le des tu estilo y gusto. Si quieres lucirlo en las próximas fiestas de Navidad ya sabes que los complementos en tonos metalizados serán tu mejor opción. Si el color negro te resulta un poco soso, siempre puedes lucirlo con un bolso de un tono muy llamativo para darle vida y si por el contrario quieres ir monocromática, no lo puedes tener más fácil con todas las botas ideales que tienes en negro.

Y recuerda que con el Black Friday de Mango su precio se queda en menos de 26 euros. Un verdadero chollo.