Este vestido camisero de Zara no deja de agotarse

En cuestión de días se ha convertido en una de las piezas más buscadas de la tienda online de la firma por todo lo que puede aportar en un armario durante la temporada primavera-verano.

Julia García

Algo tienen los vestidos camiseros que son irresistibles durante los meses de mejor tiempo. Quizá sea por lo fáciles que nos resulta combinarlos, por lo cómodos que son, porque son frescos, porque se adaptan a cualquier circunstancia o precisamente por la suma de todos estos motivos. No tienen rival en este sentido, sobre todo porque siempre hay nuevas alternativas con las que salir de lo de siempre. Que nadie te engañe diciéndote que la versión canónica con cuellos e hilera de botones en la parte central es la única posible.

Esta temporada, por ejemplo, hay uno en Zara que está triunfando y nada tiene que ver con lo que primero te viene a la cabeza cuando piensas en una prenda así. Para empezar no tiene las clásicas solapas de una camisa ni tampoco los puños, pero sí que comparte esencia con las blusas en la forma de las mangas y en el escote de pico que se dibuja como este tipo de piezas estivales. Además, al contar con un cinturón a juego, el efecto que consigue en la parte superior es el esperado. Vamos, que resistirse a él es altamente complicado.

Es largo, está dividido en la falda a base de jaretas que terminan en pequeños volantes y gracias a su estilo boho sabes que nunca va a perder ese carácter relajado y atemporal que lo define.

Nosotras nos imaginamos con él disfrutando de las largas noches de verano ya que las imágenes de Zara nos invitan a combinarlo con unas sandalias planas o unas alpargatas de cuña, pero también lo vemos una genial opción con unas botas cowboy para quienes quieran empezar a lucirlo desde que arranca la primavera y hasta bien entrado el otoño.

Lo más llamativo de este diseño cuyo precio es de 49,95 euros es su estampado, el cual cuenta con múltiples dibujos que beben del paisley y juega con los tonos tierra junto con suaves azules y verdes hasta volverlo realmente atractivo. Tanto es así que se ha convertido en tiempo récord en una de las prendas más buscadas del catálogo de la firma del grupo Inditex en este momento y, dado que no es de edición limitada como las otras joyas de Zara de las que no paramos de hablar en los últimos días, no para de ser repuesto el stock cada vez que se agota.

Puede que no sea un vestido camisero al uso, pero lo que sí está claro es que está dispuesto a ejercer como tal en las próximas semanas, sirviendo así de perfecto uniforme para los días de más calor.