El vestido de H&M que no te quitarás en meses

Porque igual no sabes que la marca sueca ya está de rebajas y su diseño más ideal sofisticado, femenino y de tendencia que acabará conquistándote por completo, tiene un precio que es pura fantasía.

UXÍA B. URGOITI

No te contamos nada nuevo si empezamos diciéndote que un vestido camisero es uno de los mejores inventos de la moda. No importan mucho las tendencias de cada temporada, porque se trata de una prenda versátil, cómoda y que se adapta a las ocasiones que decidamos a través de cómo lo combines con el calzado y los complementos. Así es siempre el protagonista de nuestros 'looks' durante casi todo el año. Su mejor don es que es uno de los elementos de estilo que más favorece, sin tener en cuenta el cuerpo que tengamos, aunque hay algunos que sientan mejor que otros, claro.

Si no encuentras tu vestido camisero ideal, tienes que tener en cuenta una serie de detalles que tiene que tener el diseño, desde su longitud, pasando por el tipo de escote y cierra, y por supuesto en qué material o tejido está hecho. Así que si quieres ir sobre seguro y además, ahorrarte un dinero sobre tu presupuesto, nosotras hemos encontrado en H&M el diseño que estabas buscando. Y es que la firma sueca ya está en rebajas, y cuando te contemos el precio que viene en su etiqueta, te van a dar hasta ganas de echarte a reír.

El diseño del que nos hemos enamorado está en la sección de rebajas, y todo nos dice que va a ser el vestido que no querremos quitarnos en los próximos meses y es que tiene todas las características que estábamos buscando: comodidad, elegancia, sencillez, tendencia a tope y estilazo. ¿Lo mejor? Que tiene un patrón tan especial que hace que sea ponible en invierno o en verano, para lo que solo tendrás que remangarte las mangas, para hacerlas cortas.

Si quieres más detalles aquí los tienes: se trata de un vestido camisero largo, realizado en jacquard, cosa que nos chifla porque lo hace super especial, de manga larga, y con dos aberturas en el bajo que le dan el toque sexi que muy pocas prendas con este diseño se pueden permitir.

La conclusión es que se trata de ese tipo de vestidos que necesitamos incluir en nuestro armario porque pueden resolvernos en infinidad de ocasiones la temida pregunta de ¿qué me pongo? que intentamos resolver cada mañana ante el espejo. Se adapta a todas las tendencias que están esta temporada, como demuestra la modelo de H&M al combinarlo con unas botas de goma de suela 'track' o las que vendrán, en cuanto lo combines con una cesta de paja este próximo verano.

Y hemos dejado el mejor dato para el final, el precio. Se trata del vestido camisero que se va a convertir en la mejor compra de las navidades gracias a las rebajas de H&M.

Así que el vestido camisero, serán con los de punto, tu nuevo mejor amigo para lo que queda de temporada.