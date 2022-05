Este vestido azul de Zara te salva un look de boda por menos de 30 euros, palabra de Amelia Bono

Unas bonitas sandalias de tacón y unos pendientes XL serán suficientes para acertar con esta prenda como invitada.

Julia García

La celebración de la Feria de abril ha dado para mucho en clave estilística. Los trajes de flamenca se han llevado la palma indudablemente, pero frente a esta gran variedad de diseños que, pese a su arte limitan demasiado el contexto, ha habido también quien se ha salido un poco de la norma y ha aprovechado estos días para lucir looks de todo tipo. Y claro, han sido estos los que automáticamente hemos fichado pensando en los próximos eventos en los que tengamos que hacer acto de presencia.

Amelia Bono es una de las que ha viajado hasta Sevilla para disfrutar a lo grande entre amigos de esta celebración y desde allí nos ha regalado varios estilismos dignos de mención. Desde un mono negro con cremallera central que es todo comodidad hasta un conjunto de top y falda larga en color lima que es una maravilla. Pero el que sin duda se lleva la palma por lo bien que puede venirnos en nuestro armario es el vestido corto que acaba de lucir en su perfil de Instagram para despedirse de la Feria por todo lo alto.

El diseño es de escote corazón que deja los hombros al descubierto y cuenta con una serie de de pliegues en la parte superior delantero además de con un adorno de volantes a la altura de la cintura. Estos dos detalles que le añaden un toque especial son, junto con su favorecedor intenso tono azul, lo que hace a este vestido de Zara una pieza tan interesante.

Además, aunque desde la firma lo proponen combinado con unas sandalias planas negras tipo ugly en clave informal para cualquier jornada de verano, si tenemos en cuenta cómo lo ha llevado Amelia Bono exprimiendo su lado más sofisticado, comprobamos que en realidad es una opción genial para aprovechar a lucir en una boda si se combina como ha hecho la influencer con unas sandalias de tacón –en su caso doradas y enrolladas en el tobillo– y unos pendientes XL que sirvan de accesorio diferencial. Vamos, que por los 29,95 euros que cuesta la prenda en Zara tienes solucionado el look de invitada en apenas unos segundos.

Amelia Bono ha tenido a bien, además, añadir un detalle a su estilismo a tener en cuenta si vas a llevarlo ahora que aún no hace tanto calor como para lucirlo en solitario o, simplemente, si la ceremonia a la que has sido invitada es religiosa. La madrileña no ha necesitado más que una blazer blanca cruzada que cubre por completo la pieza que se lleva debajo para obtener un resultado impactante.