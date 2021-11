Las maxi botas de efecto cuero que arrasan en Instagram tienen su versión 'low cost' en Zara y ya estamos pensando en todas sus combinaciones.

Las botas han vuelto a saltar de nuestros armarios. Con este frío sabíamos que no tardaríamos mucho en ver a las que más saben de moda combinar el calzado estrella del invierno, que, hay que decir, nos salva muchísimo de los días más fríos. Desde ese momento, nos ponemos en alerta máxima y descubrimos que, a pesar de los estilos o gustos, hay unas botas de lujo que han vuelto pisando fuerte. ¿Te suenan? Tal ha sido su acogida que, nuestras tiendas 'low cost' favoritas no han tardado en captar nuestra necesidad. Y es que definitivamente, este invierno nuestros looks arrasarán gracias a las maxi botas que parecen de lujo que hemos encontrado en Zara.

La de alegrías que nos da el gigante de Inditex. Allí puede que encontremos cientos de modelos para todos los gustos, estilo cowboy, con suela 'track', con maxi plataforma, pero lo indudable es que más allá de crear gran variedad de modelos, siempre hay uno de ellos que prevalece. No hay más que echar un ojo a Instagram para confirmar que se trata de las botas XXL, la estrella de la temporada.

Hablamos de las maxi botas, esas que van por encima de la rodilla, tipo cuero y suela 'track'. Un diseño que siempre vuelve a casa por Navidad y que parece que, en esta ocasión, esta tendencia ha venido para quedarse porque si reinan Instagram, reinan el mundo.

Pero hagamos una visión más retrospectiva. Puede que te hayas parado a pensar y te sean familiares estas botas que parecen de lujo, y es que tienen su origen en firmas de lujo como Stuart Weitzman o la versión que también hemos visto en la firma Steve Madden. Un diseño de 'suela track' y un acabado en cuero espectacularmente llamativo y elegante, que ha protagonizado la pasarela esta temporada y que no ha tardado en saltar al 'street style', con propuestas como la de la 'influencer' Chiara Ferragni. Pues bien, tal ha sido la demanda que Zara nos concede un deseo al crear un diseño muy similar en versión 'low cost' (49,95 €).

Estas botas nos fascinan porque su corte hace que estilice muchísimo las piernas y que sienten de maravilla. Son perfectas para el día a día, prácticas y comodísimas, tanto que, Rocío Osorno confirma que se adaptan muy bien a la pierna. Vamos, lo tienen todo y, además de elegantes, aportan un toque sexy que elevará cualquiera de tus vestidos, faldas o jeans. ¡Lo más!

Pero amigas, tenemos malas noticias. Y es que su acogida y protagonismo ha sido tan grande que efectivamente es un modelo que se ha agotado. Pero podrás esperar a que vuelva a estar disponibles o, quién sabe, a lo mejor puedes encontrar en tienda física.